الأحد 19 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مراد مكرم يكشف تفاصيل دوره فى «علاقة مشروعة»

مراد مكرم
مراد مكرم

كشف الفنان مراد مكرم عن تفاصيل دوره في مسلسل "علاقة مشروعة"، الذى سيعرض فى رمضان المقبل.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الأحد: "صديق وشريك ياسر جلال فى أحداث المسلسل.. والأبطال الخمسة فى المسلسل تدور عليهم قصة كبيرة، ويشارك معانا داليا مصطفى ومى عمر، والشركة مبنى عليها أحداث المسلسل". 

وأضاف: "في المسلسل بكون زوج مى عمر، والمسلسل به أحداث شيقة.. والشخصيات مكتوبة باحترافية وكذلك التصوير.. والموضوع أكبر من شخص يضرب زوجته". 

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