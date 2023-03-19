خبير: قرارات ليز تراس تسببت في انهيار الاقتصاد البريطاني

قال عمار وقاف، خبير الشئون الأوروبية، إن حزب المحافظين كله يقف خلف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ويدعمونه.

أحزاب بريطانية تسعى لإظهار مفاسد حزب المحافظين

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب" لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك أحزاب أخرى ببريطانيا، تسعى لإظهار مفاسد حزب المحافظين لإقناع ناخبيها بالتصويت لها في الانتخابات القادمة وأنها تملك الحلول التي يريدونها ومنها الحزب الليبرالي.

وأشار إلى أن ريشي سوناك، ورث ليز تراس، والتي كانت تتنافس معه بقوة قبل فوزها بانتخابات حزب المحافظين، وما حذر منه قامت هي بفعله وأنهار الاقتصاد البريطاني وارتفعت الفوائد بالبنوك، بسبب القرارات التي اتخذتها خلال الأيام التي تولتها، مشيرًا إلى أن "سوناك"، يستفيد ضمنيًا من ذلك بأنه كان محقًا طوال الوقت وأنهم لو انتخبوه منذ البداية لما كانت حدثت الأزمة الحالية.

صفقة “سوناك” مع نقابة الممرضات

وأكد أن "سوناك"، استطاع عقد صفقة مع نقابة الممرضات ورفع الرواتب بنسبة 5% وكان المطلوب هو 19%، وظهر هو بعدها بأنه حريص على الإنفاق العام وعدم إحداث تضخم وبالتالي نقابة العمال قبلت بالصفقة وهذه تحسب لصالحه وهذا يضع ضغطًا أمام النقابات الأخرى.