الإثنين 20 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم الإثنين 20 مارس 2023 لجميع مواليد الأبراج الفلكية

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الإثنين 20 مارس 2023 لجميع مواليد الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: لا تدع تحقيق الأحلام هاجسك، فالواقع يتطلب منك العمل المتواصل للوصول إلى المبتغى.
عاطفيًا: الصراحة مع الشريك هي الأفضل، وكل ما عدا ذلك يوتر العلاقة بينكما.
صحيًا: رياضة المشي يوميًا من أكثر الرياضات فائدة للصحة.

الثور

مهنيًا: تتلقى اتصالات لدعمك والوقوف إلى جانبك، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع لفتح صفحة جديدة في عملك.
عاطفيًا: رحلة مشتركة طويلة قد توطد التقارب بينك وبين الشريك، وتنعش الحب مجددًا.
صحيًا: تشعر بسعادة وفرح ويغمر قلبك النشاط الكبير ويساعدك على تخطي جميع العراقيل.

الجوزاء

مهنيًا: مؤشرات إلى عدم التأخير في مختلف المعاملات والأحكام والنتائج، استمهل الفرص والمواعيد.
عاطفيًا: تتخلص من بعض النزاعات العاطفية وخصوصًا اختلاف مواقفك عن مواقف الشريك تجاه بعض الأحداث والأوضاع.
صحيًا: الصحة جيدة إجمالًا لكن لا ترهق جسدك، عليك الابتعاد عن الأجوء السلبية التي توترك وتدخل القلق إلى عقلك.

السرطان
مهنيًا: باستطاعتك تحقيق المستحيل إذا كنت صاحب إرادة وتصميم، ويكون ترددك في غير مصلحتك. 
عاطفيًا: ثقتك العالية بالنفس تثير إعجاب الشريك بك، فيقف إلى جانبك لمؤازرتك في جميع خطواتك.
صحيًا: نوم الساعات المطلوبة ضمان لبدء يوم جديد بنشاط وحيوية.

الأسد 
مهنيًا: يفتح هذا اليوم باباً كان مغلقًا أو يتحدث عن تغييرات مفاجئة في مجال عملك.
عاطفيًا: فرص المصالحة قوية ولا تقبل الشك، لكنّ النقاش قد يتطور ويحتدم، فكن صبورًا وموضوعيًا.
صحيًا: استغلّ الأوقات الجيدة لتستريح من عناء العمل والقيام برحلات ترفيهية.

العذراء
مهنيًا: لا تقدم على أي مغامرة مهنية، الوضع الحالي في غير مصلحتك. 
عاطفيًا: تتخلص من بعض الاضطراب في العلاقة بالشريك، وتعود الثقة الكاملة بينكما.
صحيًا: البقاء بصحة جيدة سببه الرياضة اليومية وخصوصًا في ساعات الصباح.

الميزان

مهنيًا: يبشر هذا اليوم بالأفضل وبالتخلص من بعض المشكلات المهنية المستعصية.
عاطفيًا: تتمتع بطاقة كبيرة لتعيش حياة عاطفية صاخبة تضيف الإثارة إلى حياتك.
صحيًا: قد تشعر بقلق نفسي يجعلك فاقد القدرة على التركيز، هذا يوم عابر.

العقرب

مهنيًا: يحيطك هذا اليوم بالأجواء المهنية الواعدة بعد فترة من الركود والجمود غير الاعتيادي.
عاطفيًا: تعيش حياة عاطفية على مستوى عال، وتظهر لكل من حولك صورة إيجابية عنك، وتمنحهم الإحساس بالثقة والمحبة.
صحيًا: أنت شديد الانهماك بأعمالك وقد ترهق نفسك وتهمل صحتك، ولكن مع قليل من الراحة الجسدية تسترد عافيتك وطاقتك.

القوس

مهنيًا: تحاول منع بعضهم من التلاعب بأعصاب الآخرين، لأن ذلك قد يترك انعكاسات سلبية على العلاقة في العمل.
عاطفيًا: تتحلى بالقدرة الكافية لسبر أعماق الشريك ومعرفة ما يكنه لك من مشاعر.
صحيًا: اعمد إلى مراقبة صحتك وابتعد عن التشنّج الجسدي والفكري.

الجدي

مهنيًا: يحملك هذا اليوم إلى بعض التفكير الجدي في موضوع وجودي وحياتي مهم جدًا. 
عاطفيًا: تحاشَ إحراج الشريك ما دامت الأمور لم تصل إلى طريق مسدود، لأن عواقب ذلك قد لا تحتملها لاحقًا.
صحيًا: حان الوقت لحسم وضعك الصحي، فالمستقبل غير مطمئن إذا استمرت الأمور على هذا النحو.

الدلو
مهنيًا: قد تخرج بأفكار وضّاءة، المهم ان تأخذ بعين الاعتبار كل التفاصيل وألا تذهب نحو إهمال مسيء إليك.
عاطفيًا: تعيش تقاربًا مع أحدهم يطلب منك الحب ويمنحك المزيد من الشغف.
صحيًا: تتغلب على جميع المشكلات الصحية وتزداد نشاطًا فتشعر بطاقة كبيرة وبالرغبة في الخروج من البيت والتنزه.

الحوت
مهنيًا: يرطّب هذا اليوم الاجواء ويدعوك الى التنازل والتكيّف مع الآخرين.
عاطفيًا: أحد مواليد الحمل يعود من الماضي إنما ليدفعك هذه المرة إلى الارتباط بعلاقة عاطفية جدية.
صحيًا: لا تهمل نوعية طعامك ولا تسترسل في السهر فأنت معرّض للإرهاق بسرعة بسبب تعثر الأوضاع.

حظك اليوم خبيرة ابراج جاكلين عقيقي برج الحوت برج الحمل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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