قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الإثنين 20 مارس 2023 لجميع مواليد الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل

مهنيًا: لا تدع تحقيق الأحلام هاجسك، فالواقع يتطلب منك العمل المتواصل للوصول إلى المبتغى.

عاطفيًا: الصراحة مع الشريك هي الأفضل، وكل ما عدا ذلك يوتر العلاقة بينكما.

صحيًا: رياضة المشي يوميًا من أكثر الرياضات فائدة للصحة.

الثور

مهنيًا: تتلقى اتصالات لدعمك والوقوف إلى جانبك، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع لفتح صفحة جديدة في عملك.

عاطفيًا: رحلة مشتركة طويلة قد توطد التقارب بينك وبين الشريك، وتنعش الحب مجددًا.

صحيًا: تشعر بسعادة وفرح ويغمر قلبك النشاط الكبير ويساعدك على تخطي جميع العراقيل.

الجوزاء

مهنيًا: مؤشرات إلى عدم التأخير في مختلف المعاملات والأحكام والنتائج، استمهل الفرص والمواعيد.

عاطفيًا: تتخلص من بعض النزاعات العاطفية وخصوصًا اختلاف مواقفك عن مواقف الشريك تجاه بعض الأحداث والأوضاع.

صحيًا: الصحة جيدة إجمالًا لكن لا ترهق جسدك، عليك الابتعاد عن الأجوء السلبية التي توترك وتدخل القلق إلى عقلك.

السرطان

مهنيًا: باستطاعتك تحقيق المستحيل إذا كنت صاحب إرادة وتصميم، ويكون ترددك في غير مصلحتك.

عاطفيًا: ثقتك العالية بالنفس تثير إعجاب الشريك بك، فيقف إلى جانبك لمؤازرتك في جميع خطواتك.

صحيًا: نوم الساعات المطلوبة ضمان لبدء يوم جديد بنشاط وحيوية.

الأسد

مهنيًا: يفتح هذا اليوم باباً كان مغلقًا أو يتحدث عن تغييرات مفاجئة في مجال عملك.

عاطفيًا: فرص المصالحة قوية ولا تقبل الشك، لكنّ النقاش قد يتطور ويحتدم، فكن صبورًا وموضوعيًا.

صحيًا: استغلّ الأوقات الجيدة لتستريح من عناء العمل والقيام برحلات ترفيهية.

العذراء

مهنيًا: لا تقدم على أي مغامرة مهنية، الوضع الحالي في غير مصلحتك.

عاطفيًا: تتخلص من بعض الاضطراب في العلاقة بالشريك، وتعود الثقة الكاملة بينكما.

صحيًا: البقاء بصحة جيدة سببه الرياضة اليومية وخصوصًا في ساعات الصباح.

الميزان

مهنيًا: يبشر هذا اليوم بالأفضل وبالتخلص من بعض المشكلات المهنية المستعصية.

عاطفيًا: تتمتع بطاقة كبيرة لتعيش حياة عاطفية صاخبة تضيف الإثارة إلى حياتك.

صحيًا: قد تشعر بقلق نفسي يجعلك فاقد القدرة على التركيز، هذا يوم عابر.

العقرب

مهنيًا: يحيطك هذا اليوم بالأجواء المهنية الواعدة بعد فترة من الركود والجمود غير الاعتيادي.

عاطفيًا: تعيش حياة عاطفية على مستوى عال، وتظهر لكل من حولك صورة إيجابية عنك، وتمنحهم الإحساس بالثقة والمحبة.

صحيًا: أنت شديد الانهماك بأعمالك وقد ترهق نفسك وتهمل صحتك، ولكن مع قليل من الراحة الجسدية تسترد عافيتك وطاقتك.

القوس

مهنيًا: تحاول منع بعضهم من التلاعب بأعصاب الآخرين، لأن ذلك قد يترك انعكاسات سلبية على العلاقة في العمل.

عاطفيًا: تتحلى بالقدرة الكافية لسبر أعماق الشريك ومعرفة ما يكنه لك من مشاعر.

صحيًا: اعمد إلى مراقبة صحتك وابتعد عن التشنّج الجسدي والفكري.

الجدي

مهنيًا: يحملك هذا اليوم إلى بعض التفكير الجدي في موضوع وجودي وحياتي مهم جدًا.

عاطفيًا: تحاشَ إحراج الشريك ما دامت الأمور لم تصل إلى طريق مسدود، لأن عواقب ذلك قد لا تحتملها لاحقًا.

صحيًا: حان الوقت لحسم وضعك الصحي، فالمستقبل غير مطمئن إذا استمرت الأمور على هذا النحو.

الدلو

مهنيًا: قد تخرج بأفكار وضّاءة، المهم ان تأخذ بعين الاعتبار كل التفاصيل وألا تذهب نحو إهمال مسيء إليك.

عاطفيًا: تعيش تقاربًا مع أحدهم يطلب منك الحب ويمنحك المزيد من الشغف.

صحيًا: تتغلب على جميع المشكلات الصحية وتزداد نشاطًا فتشعر بطاقة كبيرة وبالرغبة في الخروج من البيت والتنزه.

الحوت

مهنيًا: يرطّب هذا اليوم الاجواء ويدعوك الى التنازل والتكيّف مع الآخرين.

عاطفيًا: أحد مواليد الحمل يعود من الماضي إنما ليدفعك هذه المرة إلى الارتباط بعلاقة عاطفية جدية.

صحيًا: لا تهمل نوعية طعامك ولا تسترسل في السهر فأنت معرّض للإرهاق بسرعة بسبب تعثر الأوضاع.