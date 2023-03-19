قيادي بالعمال البريطاني: تكبر ريشي سوناك سيضر بالمصالح العامة

قال عمر إسماعيل، القيادي في حزب العمال ببريطانيا، إن الحكومة البريطانية فشلت فشلًا ذريعًا في تحقيق أبسط الأمور للشعب البريطاني، مؤكدًا أن مستوى المعيشة انخفض انخافضًا ملحوظًا في الخمسين عامًا الماضية بنسبة 50%.

سياسة التقشف التي اتبعها حزب المحافظين أدت لانخفاض مستوى المعيشة

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب" لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه منذ عام 2010، اتبع حزب المحافظين سياسة التقشف والتي أدت لانخفاض مستوى المعيشة والخدمات في جميع المصالح الحكومية بما فيها الصحة والقطاع الحكومي.

وأكد أن المشكلة التي تشهدها بريطانيا اليوم هي من صنع المحافظين، وخروج لندن من الاتحاد الأوروبي، وليست الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن رئيسة الوزراء السابقة ليزا تراس، كانت قد فرضت حزمة ضرائب كبيرة تسببت في خفض قيمة الجنيه الاسترليني أمام الدولار وأدت لغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

وتابع، أن الإصرار الذي تقوم به حكومة ريشي سوناك، رئيس الوزراء الحالي، على عدم الدخول في أي مفاوضات مع النقابات العمالية سيزيد من الأزمة، لأن تكبر الحكومة يضر بالمصالح العامة.