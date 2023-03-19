الأحد 19 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارة بتروسيكل أعلى طريق الواحات

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بتروسيكل أعلى طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغاً يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بتروسيكل أعلى طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقال رجال المرور برفع اثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مره أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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