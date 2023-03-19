ماجد أباظة: جار أمير كرارة بعصر الاحتلال في «سوق الكانتو»

يشارك الفنان ماجد أباظة في بطولة مسلسل “سوق الكانتو” الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

وقال “ماجد” لـ “الدستور” إنه يجسد دور جار “طه القماش” الذي يخوض بطولته الفنان أمير كرارة، وذلك في عصر الاحتلال الإنجليزي في مصر، مشيرًا إلى أن مشاهده تجمعه بالفنان أمير كرارة والفنان أحمد صلاح حسني، مؤكدًا أنه سعيد بالمشاركة في العمل لافتًا أن “كرارة” نجم كبير ومميز ويعد التعاون الثاني له معه بعد مسلسل “كلبش”.

المسلسل بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، إسلام حافظ، ضياء عبد الخالق، محمد عبد العظيم، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

تدور الأحداث في 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسده أمير كرارة تتحول حياته رأسا على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

ويعود أمير كرارة إلى الدراما الشعبية بعدما قدمها في أكثر من عمل سابق وحقق من خلال نجاحات كبيرة، حيث انطلق كرارة كواحد من نجوم الدراما من خلال الأدوار الشعبية وتحديدًا عندما شخصية "ميمى الرايق" وانطلق بعدها مقدماً طرف ثالث "تحت الأرض"، "حوارى بوخاريست" و"الطبال".

وتظهر النجمة مى عز الدين بشخصية جديدة ومغايرة تماماً عما قدمته العام الماضى في مسلسل "جزيرة غمام" والذى جسدت فيه شخصية غجرية، حيث تقدم في سوق الكانتو مُدرسة بيانو ولاقى لوك الشخصية قبولا كبيرا من الجمهور، حيث ظهرت في الصور الدعائية بشكل وملابس مميزة تنناسب الشخصية والفترة الزمنية التي تدور فيها أحداث العمل.