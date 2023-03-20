سعر الدولار اليوم الاثنين 20 مارس 2023 مقابل الجنيه فى البنوك المصرية

زاد البحث عن سعر الدولار اليوم الاثنين 20 مارس 2023 في البنوك المصرية عبر المنصات الإلكترونية، وذلك بسبب الاضطرابات التي تشهدها أسعار صرف كافة العملات الأجنبية، عقب إفلاس بنك سيليكون فالي والخوف من تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية واستمرار عملية الركود الاقتصادي.

سعر الدولار اليوم الاثنين 20 مارس 2023

استقرار في سعر الدولار اليوم الاثنين 20 مارس 2023 في البنوك المصرية وفقا للوحة التعاملات المالية والتي يتم تحديثها باستمرار وفقا لحالة العرض والطلب ومدى احتياج السوق المصرية للعملة الأمريكية وإليكم أسعار الصرف بالتفصيل:

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء و30.93 في البيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

وصل الدولار الأمريكي في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بلغ قيمة الدولار الأمريكي في بنك القاهرة نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

قدر الدولار في البنك العربي الأفريقي بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

استقر الدولار في بنك قناة السويس عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

يتداول الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية بـ 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك مصر سجل الدولار الأمريكي نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي المصري وصل الدولار إلى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.



وفي البنك الأهلي القطري سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك الاستثمار العربي سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي CIB وصلت قيمة الدولار الأمريكي إلى نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي الكويتي وصل الدولار إلى 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك التعمير والإسكان استقرار الدولار عند 30.85 جنيه للبيع و30.95 جنيه للبيع.

في ميد بنك سجل الدولار نحو 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك المشرق قدر الدولار الأمريكي بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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