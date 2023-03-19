«مستقبل وطن»: «كتف فى كتف» مساهمة غذائية لمتضررى الأزمة الاقتصادية العالمية

كشف النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عن كواليس إطلاق مبادرة "كتف فى كتف"، من قبل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الأحد: "إحنا فى ظل الظروف العالمية حاليا الرئيس وجه بمبادرة كتف فى كتف لمساعدة المتضررين من جراء هذه الأزمة الاقتصادية العالمية، وإعداد المساهمة الغذائية خرجت لأصحابها وفقا لكشف بيان الجمعيات الأهلية".

وأضاف: "جميع مقرات أمانة الحزب فى جميع المحافظات يتم توزيع المساهمات الغذائية لمتضرري الأزمة الاقتصادية العالمية".

وتابع: "كل الأطراف المشاركة فى المساهمة الغذائية لديه سعادة طاغية.. وبقدم الشكر للطفل الذى تحدث معها الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية انطلاق مبادرة كتف فى كتف فى ستاد القاهرة.. وهذا يغرز فيهم المساعدة منذ الطفولة".