يانج أفريكانز يهزم الاتحاد المنستيري بثنائية ويبلغ ربع نهائي كأس الكونفدرالية

حجز فريق يانج أفريكانز التنزاني، بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية (موسم 2022-2023)، وذلك عقب تغلبه على ضيفه الاتحاد المنستيري التونسي، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ستاد (بنجامين ماكابا) في دار السلام، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة للبطولة.

ورفع يانج أفريكانز، رصيده إلى 10 نقاط، ليرتقي إلى الصدارة، بفارق الأهداف عن الاتحاد المنستيري، الذي احتل مركز الوصافة في المجموعة، والمتأهل سلفًا إلى الدور ربع النهائي.

وسجل هدفي يانج أفريكانز، كل من الزامبي كينيدي موسوندا، والكونغولي فيتسون ماييلي، في الدقيقتين 33 و59 من زمن اللقاء.

وعلى صعيد المجموعة ذاتها، تغلب ريال باماكو المالي على ضيفه مازيمبي الكونغولي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ستاد (26 مارس) في باماكو.

وسجل هدفي ريال باماكو، عثمان كاميسيكو، في الدقيقتين 45+2، و61، قبل أن يسجل المالي فيلي تراوري، هدف مازيمبي، في الدقيقة 67، من عمر اللقاء.

ورفع ريال باماكو، رصيده إلى 5 نقاط، في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد مازيمبي، عند 3 نقاط، في المركز الرابع، ليودع الفريقان، منافسات كأس الكونفدرالية.