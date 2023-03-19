الأحد 19 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الفراخ والبانية والبيض اليوم الأحد في التعاملات المسائية

الفراخ
الفراخ

أصبحت أسعار الدواجن والبيض والبانية حديث السوشيال ميديا خلال الفترة الحالية نتيجة إلى الارتفاع المستمر في الأسعار، وبالتزامن مع استعدات المواطنين إلي شراء المواد الغذائية الخاصة بشهر رمضان فقد شهدت زيادة على الطلب، وقد استقرت الأسعار خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 19 مارس 2023.

وتقدم الدستور في نشرتها علي مدار اليوم أسعار الفراخ البيضاء والبيض خلال التعاملات المسائية في بورصة الدواجن:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 19 مارس 2023 

الفراخ البيضاء تسجل سعر مابين  72.00 جنيه إلي 73.00 جنيه

الفراخ الساسو تسجل سعر مابين 112.00 جنيه إلي 115.00 جنيه 

 الفراخ البلدي  تسجل سعر مابين 98.00 جنيه إلي 99.00 جنيه 

أمهات أبيض  تسجل سعر مابين 67.00 جنيه إلي 68.00 جنيه.

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار الفراخ والبانية وسعر البيض اليوم الأحد 19 مارس 2023

قبل رمضان 2023.. اسعار الفراخ والبانية والبيض اليوم في بورصة الدواجن

الفراخ بـ65 جنيهًا.. أسعار خضراوات ولحوم معرض أهلاً رمضان بمدينة نصر

أسعار الفراخ والبيض والبانيه في بورصة الدواجن اليوم

أسعار الكتاكيت الفراخ والبط اليوم الأحد

 سعر كتكوت أبيض عمر يوم مابين  18.00 جنيه إلي 19.00 جنيه .

 سعر كتكوت ساسو عمر يوم مابين  15.00 جنيه إلي 16.00 جنيه.

 سعر كتكوت بلدي حر عمر يوم مابين   07.50 جنيه إلي 08.00 جنيه.

سعر  كتكوت بط فرنساوي عمر يوم  مابين 19.25 جنيه إلي 19.50 جنيه .

سعر كتكوت بط مسكوفي عمر يوم مابين 31.50 جنيه إلي 31.75 جنيه.

سعركتكوت بط مولارد عمر يوم مابين  32.50 جنيه إلي 32.75 جنيه.

أسعار البيض اليوم  الأحد 

كرتونه البيض الأحمر سجلت سعر مابين 102.00 جنيه إلى 103.00 جنيه .

كرتون البيض الأبيض سجلت سعر مابين 95.00 جنيه إلى 96.00 جنيه .

كرتون البيض البلدي  سجلت سعر مابين 108.00 جنيه  إلى 109.00 جنيه.

أسعار البانيه والكبد اليوم الأحد 

 سعر كيلو أوراك الفراخ اليوم بين 90 -105جنيهًا للكيلو.

 سعر أجنحة الفراخ اليوم من 63 إلى 71 جنيهًا للكيلو.

 أسعار البانيه سجلت ما بين 175- 200 جنيه للكيلو.

 أسعار كيلو الكبد والقوانص سجل 85 جنيهًا.

أسعار الدواجن والبيض والبانية أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاحد اسعار الكتاكيت الفراخ والبط أسعار البيض اليوم الأحد أسعار البانيه والكبد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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