أسعار الفراخ والبانية والبيض اليوم الأحد في التعاملات المسائية

أصبحت أسعار الدواجن والبيض والبانية حديث السوشيال ميديا خلال الفترة الحالية نتيجة إلى الارتفاع المستمر في الأسعار، وبالتزامن مع استعدات المواطنين إلي شراء المواد الغذائية الخاصة بشهر رمضان فقد شهدت زيادة على الطلب، وقد استقرت الأسعار خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 19 مارس 2023.

وتقدم الدستور في نشرتها علي مدار اليوم أسعار الفراخ البيضاء والبيض خلال التعاملات المسائية في بورصة الدواجن:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 19 مارس 2023

الفراخ البيضاء تسجل سعر مابين 72.00 جنيه إلي 73.00 جنيه

الفراخ الساسو تسجل سعر مابين 112.00 جنيه إلي 115.00 جنيه

الفراخ البلدي تسجل سعر مابين 98.00 جنيه إلي 99.00 جنيه

أمهات أبيض تسجل سعر مابين 67.00 جنيه إلي 68.00 جنيه.

أسعار الكتاكيت الفراخ والبط اليوم الأحد

سعر كتكوت أبيض عمر يوم مابين 18.00 جنيه إلي 19.00 جنيه .

سعر كتكوت ساسو عمر يوم مابين 15.00 جنيه إلي 16.00 جنيه.

سعر كتكوت بلدي حر عمر يوم مابين 07.50 جنيه إلي 08.00 جنيه.

سعر كتكوت بط فرنساوي عمر يوم مابين 19.25 جنيه إلي 19.50 جنيه .

سعر كتكوت بط مسكوفي عمر يوم مابين 31.50 جنيه إلي 31.75 جنيه.

سعركتكوت بط مولارد عمر يوم مابين 32.50 جنيه إلي 32.75 جنيه.

أسعار البيض اليوم الأحد

كرتونه البيض الأحمر سجلت سعر مابين 102.00 جنيه إلى 103.00 جنيه .

كرتون البيض الأبيض سجلت سعر مابين 95.00 جنيه إلى 96.00 جنيه .

كرتون البيض البلدي سجلت سعر مابين 108.00 جنيه إلى 109.00 جنيه.

أسعار البانيه والكبد اليوم الأحد

سعر كيلو أوراك الفراخ اليوم بين 90 -105جنيهًا للكيلو.

سعر أجنحة الفراخ اليوم من 63 إلى 71 جنيهًا للكيلو.

أسعار البانيه سجلت ما بين 175- 200 جنيه للكيلو.

أسعار كيلو الكبد والقوانص سجل 85 جنيهًا.