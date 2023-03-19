باحث اقتصادى: مصر تحاول تدبير كل الكميات المتاحة من الغاز لتصديرها

علق الدكتور محمد شادى، باحث الاقتصاد السياسى بالمركز المصرى للدراسات الاستراتيجية، حول زيادة الصادرات المصرية للخارج.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الأحد، إن 51 مليار دولار صادرات مصرية وهو أكبر رقم تم تصديره حتى الآن.

وأضاف أن "الاكتشافات المصرية للغاز الطبيعى ساهمت فى طفرة صادرات الغاز.. مصر تحاول تدبير كل الكميات المتاحة من الغاز لتصديرها والاستفادة من العملة الصعبة".

وتابع : “مصر لديها 4 مشاريع زراعية كبرى يتم الاستصلاح فيهم، لغرض الاستكفاء بالسوق المحلية ورفع الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة”.

وكشف عن أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة صادرات مصر من الأسمدة لتسجل 3.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 1.1 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 50.2%.