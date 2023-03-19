الأحد 19 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عصابة «النصب والإكراه».. الأمن يبحث في سجل عصابة الزاوية الحمراء مع الفتيات

الأمن
الأمن

طلبت النيابة العامة بالقاهرة تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط  عصابة "النصب والإكراه"  بالزاوية الحمراء لبيان نشاطهم الإجرامي وعرض سجلهم الإجرامي.

البداية عندما تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغًا مفاده تلقيه بلاغا من (ربة منزل و شقيقتها - مقيمتان بدائرة القسم) بقيام (أحد الأشخاص) بالنصب والاحتيال عليهما من خلال الزعم بمعرفته بإحدى السيدات التي تساعد الفتيات المقبلين على الزواج مادياً وإمكانية مساعدتهما فى شراء المستلزمات المنزلية، حيث قام باصطحابهما لمقابلة السيدة المشار وحال انتظار المزمع تقابلهما معها تمكن من سرقة (خاتم ذهب وهاتف محمول) من الثانية بالإكراه باستخدام (سلاح أبيض)، ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (مبلغ مالي- الهاتف المحمول المستولى عليه - فاتورتي بيع مشغولات ذهبية - إيصالات إيداع مبلغ مالي - سلاح أبيض) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأقر بمزاولته نشاطاً فردياً تخصص فى سرقة متعلقات الفتيات بأسلوب "النصب والإكراه" وأقر أن باقي المضبوطات والمبالغ المالية من متحصلات وقائع سرقات آخرى.

وأضاف بتصرفه فى الخاتم المستولى عليه بالبيع لدى عميله "سيئ النية" (صاحب محل مشغولات ذهبية "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) وتم بإرشاده ضبط الأخير وبحوزته (الخاتم المستولى عليه) وكذا مشغولات ذهبية آخرى، وبمواجهته أقر بعلمه بكون تلك المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة.

باستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهم والمضبوطات واتهماه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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