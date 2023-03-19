الأحد 19 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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«الضرائب»: زيادة الإعفاء الشخصي للموظف من 9 إلى 15 ألف جنيه

رجب محروس
رجب محروس

قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العامة، إن هناك تكليفات رئاسية لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بتخفيف الأعباء المالية على كل من أصحاب المهن والموظفين بالقطاع الإداري والدولة من خلال زيادة الإعفاء من الضريبة من 24 ألف جنيه إلى 36 ألف جنيه.

وأضاف «محروس»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الأحد، أن هذا يتمثل في زيادة الإعفاء الشخصي للموظف الذي يعمل بنظام التبعية من 9 آلاف جنيه سنويا إلى 15 ألف جنيه، بزيادة 6 آلاف جنيه سنويا.

ولفت إلى أن المقصود بذلك هو الموظف الذي يعمل لدى جهة أخرى، حيث يخضع لضريبة المرتبات وما في حكمها من خلال عقد ينظم عملية التعامل أو الحضور والانصراف، والواجبات والمهمات مقابل أجر محدد في هذا الوقت.

وأشار إلى أنه وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، أن الضريبة التصاعدية على الأشخاص الطبيعيين سواء كان نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو ثروة عقارية أو مرتبات، بأن تكون الضريبة التصاعدية صفرية، والبالغة الآن 15 ألف جنيه ستتم زيادتها إلى 21 ألف جنيه.

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