رئيس قسم المعلومات ببنك ناصر الاجتماعي: «حياة كريمة» وفرت الأجهزة والمعدات الطبية

الكثير من الخدمات الطبية والصحية قدمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لسكان قرى محافظة المنوفية، وجاء ذلك من خلال تطوير وإحلال الوحدات الصحية في الكثير من قرى المحافظة، إلى جانب تنظيم القوافل الطبية التي تجوب القرى للكشف والعلاج على المرضي بالمجان، كما قامت المبادرة بتوفير الأجهزة الطبية الحديثة وأطباء في مختلف التخصصات الطبية للكشف على المرضي، وكان ذلك بمثابة حلم كبير لدى السكان بعدما عانوا لسنوات طويلة بسبب قلة الخدمات المقدمة إليهم.

توفير عدد من الأجهزة والمعدات الطبية بعد إجراء حوار مجتمعي مع الأهالي

«الدكتور حسام الصاوي» رئيس قسم بقطاع تكنولوجيا المعلومات ببنك ناصر الاجتماعي، يقطن بقرية جزيرة الحجر التابعة لمركز الشهداء في محافظة المنوفية، دائمًا كان يحلم بتوفير الخدمات الطبية وتطوير الوحدة الصحية لخدمة الأهالي داخل القرية التي يقطنها نحو 35 ألف مواطن، وبين عشية وضحاها تحقق حلمه بعدما أتت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتقديم المساعدات الطبية لسكان قريته.

وقال «حسام» لـ«الدستور» إن مسئولي المبادرة وافقوا على توفير عدد من الأجهزة والمعدات الطبية ورفع كفاءة الوحدة الصحية بعد إجراء حوار مجتمعي مع الأهالي؛ لتوفير الاحتياجات اللازمة، موضحًا أنهم كانوا يعانون نقص الأجهزة الإلكترونية بالوحدة وبعض التجهيزات والمعدات الطبية، وذكر أن التجهيزات الجديدة بالوحدة الصحية للقرية، ستوفر للأهالي الكثير من الخدمات مثل إجراء التحاليل الطبية بمبالغ رمزية داخل الوحدات، بدلًا من إجرائها في المعامل الخاصة، ما يسهم في زيادة أعداد المترددين على الوحدة وزيادة مواردها المعتمدة من قبل وزارة الصحة.

واختتم حديثه بتوجه الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قاموا بتقديم المساعدات لجميع السكان، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي ساعدت الفقراء وقدمت لهم الكثير من الخدمات وجعلتهم يعيشون حياة هادئة خالية من القلق والتوتر.