حبس المتهم بسرقة محل في الجمالية

قررت النيابة العامة بالجمالية بحبس المتهم بسرقة محل في مول تجاري بالجمالية 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وقال المتهم في اعترافاته أمام أنيابة عن دوافعه لسرقة المحل أنه يعرف كافة التفاصيل عن المول وعارف الوقت اللي المول بيبقي قافل فيه وعارف مداخله وكان سهل عليا أدخل وأسرق.

وأضاف المتهم، أنه سرق المول عن طريق أسلوب كسر القفل وسرقة جهاز DVR الخاص بالكاميرات لبيعه وتحقيق ربح غير مشروع من السرقة.

تعود تفاصيل ضبط المتهم لوصول إخطار لقسم شرطة الجمالية من صاحب أحد المحلات بمول تجاري بقيام شخص بسرقة المحل وكسر القفل الخارجي له.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين سرقة مبلغ مالي، جهاز DVR الخاص بالكاميرات ومحاولته بيعها لتحقيق ربح مالي إضافي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.