الأحد 19 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشكيل بيراميدز لمواجهة الجيش الملكي في كأس الكونفيدرالية

مدرب بيراميدز
مدرب بيراميدز

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل مباراة الفريق أمام الجيش الملكي في إطار مواجهات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في التاسعة من مساء اليوم على استاد الأمير مولاي عبد الله بالرباط في خامس جولات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: محمود دونجا - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - محمد حمدي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمد صادق - أحمد فتحي - أسامة جلال - أحمد توفيق - هشام محمد - دودو الجباس - محمود صابر - إبراهيم عادل.

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