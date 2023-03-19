بدء فعاليات مناقشة كتابى نضال مشكور بمنتدى سيا الثقافى (صور)

بدأت مساء اليوم الأحد، فعاليات مناقشة كتابي الدكتورة نضال مشكور، وهما كتاب هرم لا يشيخ وكتاب مقص الواقع، وذلك بمنتدى سيا الثقافي بوسط القاهرة.

الكتابان يناقشهما الشاعر والكاتب الصحفي أحمد المريخي، والناقد والروائي محمود قنديل، وتدير المنتدى القاصة والروائية الدكتورة صفاء النجار.

أما عن نضال مشكور فهي شاعرة ومترجمة عراقية الأصل أمريكية الجنسية تقيم في سان دييغو منذ عام 1998، وعملت كعضو في هيئة تدريس جامعة بغداد، وعضو هيئة تأسيس ونائبة رئيس جمعية الثقافة والفنون في سان دييغو وعضوة هيئة تحرير مجلتها "البيان الثقافي".

ولنضال مشكور العديد من الإصدارات كان آخرها مقص الوقع وهرم لا يشيخ.