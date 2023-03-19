في تصادم أتوبيس بنقل.. إصابة 13 شخصًا بطريق السويس

شهد طريق السويس القاهرة الصحراوي حادث مروع، حيث تصادم أتوبيس محمل بالركاب مع نقل، إلا أن القدر مكان رحيمًا بهم، وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخصًا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

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تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا بوقوع حادث تصادم أتوبيس خاص مع نقل قادم من السويس في طريقه إلى القاهرة، ما أسفر عن إصابة 13 شخصًا، وتم توجيه ضباط الإدارة العامة للمرور لمكان البلاغ، وتم الاستعانة بالإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة، ورفعت الأجهزة المعنية آثار الحادث، لإرجاع الطريق إلى مجراه الطبيعي، وتسيير حركة المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.