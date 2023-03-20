الإثنين 20 مارس 2023
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تحقيقات ومتابعات

متطوعة بالمبادرة الرئاسية: «حياة كريمة» نواة لمبادرة «كتف فى كتف»

حياة كريمة
حياة كريمة

قدمت مبادرة "كتف في كتف" نموذجًا عظيمًا على أرض استاد القاهرة، إذ احتشدت أعداد كبيرة جدًا من المتطوعين في الجمعيات الأهلية والخيرية المساهمة في التحالف الوطني للعمل الأهلي، الذي دشن مبادرة لتوزيع 4 ملايين كرتونة من المواد الغذائية، بحضور أكثر من 300 ألف متطوع.

في هذا السياق قالت علا محمد، متطوعة في صفوف مؤسسة حياة كريمة، لـ"الدستور"، إن مهمتها كانت تتمثل في توجيه المتطوعين التابعين للمؤسسة لأماكنهم الصحيحة، وتعليق البانرات واللافتات الخاصة بالمؤسسة والتحالف الوطني للعمل الأهلي على أسوار المدرجات، معقبة بأنها سعيدة لكونها جزءًا من هذا الكيان العظيم الذي يعمل على خلق بيئة ملائمة للمواطنين، تكفل لهم الحق في العيش بطريقة كريمة.

وأكدت المتطوعة في صفوف مؤسسة حياة كريمة أن التعامل مع الحضور كان عظيمًا جدًا، مشيره إلى أنها شعرت بالاطمئنان على مصر لأن بها كل هؤلاء الشباب الذين يحرصون عليها ويساعدوا فقراءها في توفير طعام ومشرب وملبس، وغيرها من الخدمات التي يحتاجها الفقراء والمحتاجين في مصر.

وأضافت أنها تشعر بالفخر لكونها واحدة من المتطوعين في تنظيم هذا اليوم العظيم، وكذلك لأنها ضمن أكبر المبادرات التي أطلقت في مصر، ولأنها عضوه في مؤسسة حياة كريمة، التي قادت العمل الأهلي في مصر وزرعت حب التطوع من جديد في نفوس المواطنين، معلقه: "حياة كريمة النواة التي عززت العمل التطوعي وخلق منها كتف في كتف".

وانطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مارس 2022 بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، بمشاركة وعضوية 34 مؤسسة وكيانا خدميا وتنمويا منتشرة بجميع المحافظات، بجانب الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي يضم في عضويته 30 اتحادًا نوعيًا و27 اتحادًا إقليميًا، تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

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