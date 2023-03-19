محافظ أسيوط ونائب جامعة الأزهر للوجه القبلي يفتتحان حاضنة الأعمال رواق

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يرافقه الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتور محمد جلال مدير مكتب الابتكار وريادة الأعمال و الحاضنات التكنولوجية بالجامعة حاضنة الأعمال التكنولوجية "رواق" أسيوط، بمقر مركز المنتجات الزراعية وبحوثها، والتى تعد هي الأولى بأسيوط والثانية على مستوى الوجه القبلي والثالثة على مستوى جامعة الأزهر.

وذلك ضمن البرنامج القومي للحاضنات "انطلاق"، والذي تديره أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تحت رعاية فضيلة الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر و الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا.

وعقب الافتتاح تفقد الماحفظ ومرافقوه اقسام الحاضنة التكنولوجية " رواق " والتقى بالطلاب والطالبات من اعضاء الحاضنة والاساتذة المشرفين عليهم واستمع منهم لاهم المشروعات والافكار التى يجرى دراستها وتنفيذها بالحاضنة ثم ردد المحافظ ومرافقوه اللسام الوطنى لجمهورية مصر العربية تعميقا لقيم الولاء والانتماء.

وأشاد محافظ أسيوط بالتقدم والتطور بأقسام وكليات ومراكز فرع جامعة الازهر بأسيوط مؤكداً فخره بتواجده فى تلك الجامعة العريقة التى تجمع بين علوم الدين والدنيا ، موجها رسالة شكر وتقدير للقائمين على الجامعة وفرعها للوجه القبلى وكافة الاساتذة والطلاب بالحاضنة التكنولوجية " رواق " لمجهودهم ومبادراتهم وافكارهم البيئية المتميزة التى ستلقى قبولا كبيرا لتنفيذها على ارض الواقع داعيا الجميع للمشاركة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتى اطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة البيئة والتنمية المحلية وتستهدف اتاحة الفرصة امام الشباب والجمعيات الاهلية والمراكز البحثية وكافة الفئات للمشاركة بمشروعات بيئية ذكية ومبادرات تنموية لخدمة وتنمية المجتمع.

وأكد الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي ، ان الحاضنات تهدف إلى دعم أصحاب الأفكار ورواد الأعمال والمبتكرين من الطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة فى مجالات الزراعة والغذاء والمياه والطاقة والتكنولوجيا الخضراء والتحديات المناخية، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ماديا وفنيا، وخروجها للنور لنفع البشرية ،وتعد جامعة الأزهر واحدة الجامعات الرائدة فى مجال حاضنات الأعمال التكنولوجيا بشكل متميز.

حيث حصلت المشروعات المقدمة من الجامعة على النصيب الأكبر من التمويل المقدم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، متقدمة على جميع جامعات مصر لافتا الى ان حاضنات الأعمال التكنولوجيا هى تفكير جيد خارج الصندوق ودعم كبير للشباب من الطلاب والخريجين؛ من أجل توفير فرص عمل مناسبة لسوق العمل؛ لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، وافتتاح تلك الحاضنة على أسيوط أسيوط يخدم بشكل كبير فى تحويل الأفكار إلى مشروعات منتجة من خلال الدعم المالي والفني لهم، سائلا المولى عز وجل دوام التوفيق والنجاح للجامعة.

من جانبه، رحب الدكتور مصطفى عبده شتات عميد كلية الطب بأسيوط بالسادة الحضور وذلك خلال الندوة التعريفية التى أقيمت بكلية الطب على هامش الافتتاح.

وقال الدكتور محمد جلال عميد هندسة الأزهر بقنا ومدير مكتب الابتكار وريادة الأعمال و الحاضنات التكنولوجية بالجامعة، إن تلك حاضنات الأعمال التكنولوجيا تعد المستقبل الحقيقي فى كثير من المجالات، من خلال تقديم جميع أوجه الدعم الفني والتدريبي والإرشاد في مجال الإبتكارات العلمية وريادة الأعمال وتدريب الطلاب والخريجين على المهارات و الخبرات التي يتطلبها سوق العمل، إضافة إلى احتضان خريجي الجامعات من المبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال بمقر الحاضنة وتقديم خدمات مقدمة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لتصنيع النموذج الأولي و حضور دورات تدريبية واستشارات فنية وعمل دراسات الجدوى الاقتصادية وخطط ونماذج الأعمال واستضافة في مقر الحاضنة وإتاحة معمل الحاضنة لعمليات التصنيع المختلفة وغيرها من مهارات عديدة يتطلبها سوق العمل، كما قدم جزيل الشكر لفضيلة رئيس الجامعة وفضيلة نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي والسادة نواب الجامعي على الدعم الكبير لإنشاء تلك الحاضنات.

كما حضر الافتتاح الدكتور جمال تاج عبد الجابر رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، والدكتور مصطفى شتات عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي بأسيوط، و الدكتورة إيمان مصطفى وكيلة كلية التجارة بنات والدكتور محروس علي الأستاذ بكلية الهندسة بقنا، والدكتور أحمد يوسف مهدي مدير مركز المنتجات الزراعية وبحوثها والأستاذ الدكتور وليد صابر والدكتورة إسلام سمير أعضاء المكتب الفني لنائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، وجمال الجاحر الأمين العام لجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية وإيهاب عبدالحميد رئيس مجلس إدارة صندوق المشروعات الصغيرة بأسيوط وجميع عمداء ووكلاء كليات فرع أسيوط ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وعدد من الطلاب والطالبات بفرع أسيوط.

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