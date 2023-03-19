ابنة المخرج هنري بركات لـ«السفيرة عزيزة»: والدي كان حنونًا وعلّمنا كل شيء

وصفت جيهان بركات، ابنة المخرج الكبير هنري بركات، والدها بأنه أجمل أب في العالم، قائلة: «أنا كنت أعشق والدي، فكان حنونا وموجودا في حياتنا، وعلّمنا كل شيء سواء القراءة أو الأفلام».

أضافت بركات، خلال لقائه ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية سناء منصور وجاسمين طه زكي «عندما كنا صغار عشنا في فترة من الفترات في لبنان، وعند يوم الإجازة يختار بنفسه فيلم من الأفلام الخاصة بالمهرجانات».

وتابع «بعد مشاهدته نناقشه ثم نذهب للمكتبة لاختيار كتاب لإشراف القراءة الخاصة بنا ويعلمنا الموسيقى الكلاسيكية، نحن عائلة استثنائية».

وكشفت عن قصة ارتباط والدها بوالدتها، قائلة: «والدتي أصلها لبناني من الإسكندرية، وعندما وصل والدي لسن رغب في أن يتزوج فيه، فذهب لمقابلتها ومن بدأت قصة حبهما بشكل سريع».

ونفت أن تكون والدتها ابنة الفنانة ماري كوين، فكل ما يقال بهذا الشأن إشاعات، قائلة: «جدي من ناحية أمي محام، يعيشون في الإسكندرية، ووالدي ذهب ليتقدم للارتباط بوالدتي، لكن جدي رفض وخاف من الوسط السينمائي، فأرسل زوج بنت خالة أمي للتحري عنه».