رابط مفتوح.. الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2023

يرتفع البحث عن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2023 وذلك بالتزامن مع تسجيل ذوي الإعاقة من المواطنين على بطاقة الخدمات، وننشر في السطور التالية رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم والرقم القومي بالتفاصيل، من خلال الرابط الذي حددته وزارة التضامن الاجتماعي، التي أكدت أن الخدمات المتكاملة هي التسهيلات والمزايا التي يحصل عليها الشخص ذوي الإعاقة، مثل «الرعاية الصحية، أو الالتحاق بالتعليم الدامج، أو المواصلات وغيرهما».

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2023

(الخطوة الأولى للاستعلام): الدخول إلى موقع وزارة التضامن للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 https://rdis.moss.gov.eg

(الخطوة الثانية للاستعلام): كتابة الرقم القومي، والضغط على خانة استعلام.

(الخطوة الثالثة للاستعلام): عند الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم والرقم القومي، فإنه يظهر للمستخدم موقف البطاقة الخاصة بحالة ذوي الإعاقة، وفي حال إذا كان الطلب لا يزال قيد الدراسة، أو تظهر موافقة الوزارة على صدور البطاقة.

المستندات المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

-أولا: صورة بطاقة رقم قومي جديدة.

-ثانيا: صورة شهادة ميلاد مميكنة لمن هم دون سن 16 سنة.

-ثالثا: إحضار 3 صور فوتوغرافية حديثة ملونة للشخص المتقدم مقاس 6*4 على خلفية بيضاء.

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

كانت وزارة التضامن، كشفت عدد من المميزات لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة تتمثل فيما يلي:

ميزة الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

ميزة التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية على أنه من ذوي الهمم.

ميزة خصومات على وسائل النقل والمواصلات.

ميزة خصومات على اشتراكات مراكز الشباب.

ميزة خصومات على الأندية الرياضية.

ميزة دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانا.

ميزة الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة.

ميزة الإعفاء من الضرائب.

ميزة الجمع بين معاشين.

ميزة الكشف المجاني في المستشفيات.

ميزة الدمج في المدارس.

ميزة تتيح بطاقة الخدمات المتكاملة الدمج في المعاهد والجامعات.

ميزة التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

ميزة الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

ميزة الحصول على سكن حكومي مناسب.

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