للنطق بالحكم.. تأجيل محاكمة المتهم بدهس شاب فى زهراء المعادى

أجلت محكمة جنح المعادي المنعقدة بزينهم محاكمة المتهم بدهس الشاب بمنطقة زهراء المعادي بالقاهرة، لقيادته السيارة بتهور والتسبب في وفاة المجني عليه 2 أبريل للنطق بالحكم.

كانت البداية عندما تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة المعادي، بورود إشارة من المستشفى، تفيد بوصول شاب يدعى "محمد ضياء" جثة هامدة، إثر حادث دهس بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث القسم إلى المستشفى، وتم إخطار النيابة العامة لمناظرة جثمان الشاب، وأمرت بإيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرفها، وكلفت بتفريغ كاميرات المراقبة للتوصل لمرتكب الحادث وسرعة ضبطه.