كراسة شروط مبادرة سكن لكل المصريين 4.. من هنا

زاد البحث عن كراسة شروط مبادرة سكن لكل المصريين 4 مع إعلان طرحها الأسبوع القادم لمتوسطي الدخل وفوق المتوسط، وفق ما أعلنه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

كراسة شروط مبادرة سكن لكل المصريين 4

نعرض لكم في هذا التقرير كراسة شروط مبادرة سكن لكل المصريين 4 والتفاصيل الخاصة بالإعلان الجديد كي يمكنكم التقديم فيها.



وتم الإعلان عن طرح وحدات سكنية جديدة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين يتم التقديم فيها بداية من 26 مارس والتي شملت كراسة الشروط فيها التالي

* الحد الأقصى للمدة الزمنية لاستلام الوحدات السكنية (6 أشهر) من تاريخ استلام خطاب التسليم من جهة التمويل، وإعطاء مهلة إضافية قدرها (6 أشهر) لسحب الوحدة في حالة عدم استلامها.

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* لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو الصادرة بتاريخ يوليو 2021.

* يُقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفي حالة المخالفة يكون مسئولًا جنائيًا ومدنيًا، ويحق للصندوق إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وتعديلاته.

* في حالة التعاقد نقدا يستثنى مما سبق، لا ينطبق على المتقدم شرط سبق الاستفادة من مبادرات البنك المركزي المصري المذكورة بأعلاه.

* الوحدات السكنية المعروضة بغرض السكن الدائم، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص في أي وقت تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة.

* سداد العميل لمبلغ مُقدم جدية الحجز والتقدم لحجز الوحدة السكنية/الوحدات السكنية بمثابة إقرار منه بأنه قد اطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات المُبينة تفصيليًا بكراسة الشروط ووافق عليها موافقة نهائية غير قابلة للإلغاء، كما يعتبـر قرينة قاطعة بالقيام بالمعاينة النافية للجهالة والعلم التام بالمواقع محل الطرح والوحدة التي تقدم لحجزها.

* التخصيص شخصي ويجوز للعميل المتقدم بحجز وحدة سكنية تغيير/استبدال وحدات سكنية مع عميل آخر لمرة واحدة فقط قبل التعاقد ومنح التمويل واستلام الوحدة، ويعتبر بمثابة تنازل الطالب بصفة نهائية عن الوحدة الأصلية السابق تخصيصها، مع الالتزام بسداد فروق القيمة السعرية للوحدة البديلة في تاريخ الطلب، مع الأخذ في الاعتبار الضوابط والاشتراطات المعمول بها لدى الصندوق، على ألا يتم التصرف في الوحدة السكنية إلا بعد سداد كامل ثمن الوحدة وبموافقة كتابية من الصندوق وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.



تفاصيل الإعلان الجديد لمبادرة سكن لكل المصريين 4

تبدأ مساحات الوحدات السكنية في مبادرة سكن لكل المصريين 4 من 75 مترًا وتصل إلى 127 مترًا، ومنها وحدات جاهزة للتسليم، ويتم طرحها في مدن القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، بياض العرب بمحافظة بني سويف، العصلوجي بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، الغردقة وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر، دمنهور بمحافظة البحيرة، مدينتي الزرقا وشطا بمحافظة دمياط.

يبدأ سداد مقدم جدية الحجز من الأحد 26 مارس الجاري وحتى الخميس 13 أبريل، ويتم فتح باب حجز الوحدات إلكترونيًا خلال الفترة من الأحد 30 أبريل وحتى الخميس 4 مايو.



مع العلم أنه ستكون هناك أولوية في حجز الوحدات للعملاء المتقدمين سابقًا بإعلانات الصندوق على نفس المدن المطروحة بالإعلان الحالي، بشرط عدم سحب مبلغ مقدم جدية الحجز السابق وعدم التخصيص والاستفادة بشقة سكنية في الإعلانات السابقة.