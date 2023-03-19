الأحد 19 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

هل يوجد فساد داخل عائلة بايدن؟ خبير أمريكي يوضح لـ«القاهرة الإخبارية»

بايدن
بايدن

كشف باولوا قون شيراك، الخبير الأمريكي، عن حجم الفساد داخل عائلة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال خلال لقائه ببرنامج "عين على أمريكا"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأحد، إن رئيس لجنة المراقبة في مجلس النواب لم يصرح عن أسماء الأفراد من عائلة الرئيس بايدن الذين تم تحويل 3 ملايين دولار في حسابهم.

وأضاف أنه لا يوجد أي تطورات في الوضع حتى الآن، وأنهم يدخرونه للكريسماس، والشيء الوحيد الذي قدم أن هانتر بايدن نجل الرئيس عقد صفقات دولية ودفع له، وأن أحد العاملين معه عمه وأرملة أخيه.

وأشار الخبير الأمريكي إلى أن ما حصلت عليه أرملة نجل الرئيس بايدن حسب ما إطلاع على التقارير 35 ألف دولار، وكان بحجم الرشوة وفساد عائلة بادين، لأنهم يرقصون وراء تافه إذا كان أصلاً الأمر كذلك.

وأكد أن شركة صينية دفعت 3 ملايين دولار لطرف ثالث، وأن نصف هذا المبلغ وصل لعدد من عائلة بايدن، وحتى اللحظة لا يوجد دليل أن ذلك غير قانوني، ولا يوجد دليل على تورط بايدن في صفقات دولية حتى الآن.

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