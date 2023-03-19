الأحد 19 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يلتقي مؤسسات المجتمع المدني تفعيلاً لـ«كتف في كتف»

كتف في كتف
كتف في كتف

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم بالمركز الثقافي بطنطا، اجتماعا موسّعًا، بحضور  250 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، المدارس الخاصة، رجال الأعمال، البنوك، المطاعم والسلاسل التجارية الكبرى، مديري المديريات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وذلك تفعيلا لمبادرة الرئيس السيسي " كتف في كتف" والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الجمعة الماضي بحضور وتشريف رئيس الجمهورية.

وخلال اللقاء وجه المحافظ الشكر والتقدير للرئيس السيسي الذي أطلق منذ يومين الحدث الخيري الأكبر في تاريخ مصر، وذلك في إطار اهتمامه بكافة شرائح المجتمع وخاصة الفئات الأكثر احتياجا، كما وجه الشكر للتحالف الوطني الذي أطلق أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية فى تاريخ مصر.

وأوضح المحافظ أن لقاء اليوم يأتي استكمالا لما أطلقه رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتوجيهاته، بضرورة توحيد كافة الجهود  من أجل الوصول إلى أكبر عدد مستهدف من الفئات الأكثر احتياجاً دون تكرار، حيث أخذت المحافظة على عاتقها تجميع مؤسسات المجتمع المدني، المدارس الخاصة،رجال الأعمال، البنوك، المطاعم والسلاسل التجارية الكبرى، وذلك بهدف إيجاد علاقة من التكامل بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، لتحقيق المصلحة الجمعية للمجتمع وإيصال المساعدات إلى مستحقيها.

وعلى مدار ساعة ونصف تلقى المحافظ الاستفسارات والاقتراحات للمشاركة وتوحيد الجهود لتوزيع الوجبات والمساعدات على المستحقين، كما قام أعضاء المكتب الفني للمحافظ بتوزيع استمارات المشاركة من الجهات الحاضرة.

ووجه محافظ الغربية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بدعم المبادرة بسيارات الوحدات المحلية لتكون جاهزة لنقل الكراتين والوجبات خلال الشهر الكريم، كما أكد أن المحافظة جاهزة لفتح أي عدد من المنافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، ومستعدة لتقبل أي عدد من المتطوعين للمشاركة في التنفيذ.

من جانبهم، أشاد الحاضرون بدعوة المحافظ مثمنين الفكرة التي ستعمل على توحيد الجهود وتكثيف الأعمال في المناطق الأكثر احتياجا، كما طالبت المؤسسات بعقد اجتماع شهري لهم  وهو ما رحب به المحافظ على الفور.

محافظ الغربية يلتقى بمؤسسات المجتمع لمبادرة رئيس الجمهورية كهف

رئيس التحرير

وائل لطفي

المزايدون على جهود مساعدة الفقراء لا يعرفونهم

الأكثر قراءة

تجديد حبس البلوجر محمد حسام وبسمة حجازي بتهمة تكدير الأمن

البنك الزراعى يتوسع فى إتاحة تمويل المشروعات متناهية الصغر بفوائد ميسرة

استضافته مصر.. ننشر نص بيان الاجتماع الخماسى للتهدئة بين فلسطين وإسرائيل

المزايدون على جهود مساعدة الفقراء لا يعرفونهم

وزير الخارجية يتوجه إلى الدنمارك للمشاركة فى «اجتماع كوبنهاجن حول المناخ»

هل يهدّد بوتين بغزو لاهاى؟!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

افتتاح مسجد

محمد العسيري

قبل الربيع بشوية

ماجد حبته

هل يهدّد بوتين بغزو لاهاى؟!

د.أحمد الخميسى

عبدالوهاب.. ميلاد الأغنية العربية

جمال رشدي

ذكرى رحيل بابا العرب

د. بهي الدين مرسي

هل أنت فاعل أم مفعول به؟

كريم فرغلى

الضحك بالبوتوكس المغشوش

ماجد حبته

كتف فى كتف.. دائمًا وأبدًا

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

برصاص قوات «جولانى».. استشهاد منفذ عملية إطلاق النار فى «حوارة»

إطلاق نار فى مدينة نابلس.. وإصابة 4 إسرائيليين

هل تؤثر التوترات الداخلية فى إسرائيل على وضعها الأمنى؟ (تقدير موقف)