الأحد 19 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد فراج فى معسكر مغلق للانتهاء من مشاهده فى مسلسل «حرب»

الفنان محمد فراج
الفنان محمد فراج

دخل الفنان محمد فراج معسكرًا مغلقًا للانتهاء من تصوير مشاهده في المسلسل الدرامي الجديد «حرب»، والمقرر عرضه في الثلث الأخير من شهر رمضان المقبل 2023. 

ويتكتّم صناع العمل على التفاصيل الكاملة حول قصة العمل الذي يشاركه فيه البطولة النجم أحمد السقا. 

ويواصل أبطال المسلسل تصوير مشاهده في اللوكيشن الرئيسي له، حيث رفع المخرج أحمد نادر جلال ساعات التصوير لتصل إلى 15 ساعة بشكل يومي للانتهاء من التصوير خلال الأسبوع الأول من رمضان، ليدخل بعدها العمل مرحلة المونتاج والمكساج استعدادا لعرضه على الشاشة. 

ويعرض مسلسل «حرب» بشكل حصري عبر شاشة قناتي on وon drama خلال شهر رمضان إضافة إلى منصة Watch it. 

المسلسل مكون من 10 حلقات فقط، وطرح عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤخرًا البوستر الدعائي الخاص بمسلسل «حرب» للنجمين أحمد السقا ومحمد فراج.

العمل من 10 حلقات، ويعرض خلال شهر رمضان المقبل، عقب انتهاء عرض مسلسل «الكتيبة 101»، والمكون من 20 حلقة فقط. 

محمد فراج الفنان محمد فراج حرب مسلسل حرب مسلسلات رمضان 2023

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وائل لطفي

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