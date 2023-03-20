«البيئة»: إعداد خطة متكاملة لاستغلال المحميات اقتصاديا

في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بدعم الاستثمار البيئى بالمحميات الطبيعية، قام الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي بجهاز شئون البيئة بزيارة تفقدية لمحمية جبل علبة للوقوف على الأوضاع البيئية بها والإعداد لأعمال التطوير بها بحضور السيد على نور نائب مجلس النواب عن منطقة حلايب وشلاتين، والدكتور محمد سالم مستشار قطاع المحميات الطبيعية، والدكتور تامر كمال مدير محميات البحر الأحمر، والعميد تامر أبوالعينين مستشار بوزارة البيئة، وممثلي المجتمع المحلي بالمحمية.

وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، على دعم القيادة السياسية للعمل البيئي، و خاصة أعمال التطوير بمحميات مصر الطبيعية لحماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، بالإضافة إلى دعم الاستثمار بمشاركة المجتمع المحلي كأحد الأعمدة الأساسية لكافة أعمال التطوير، مشيرًا إلى تكليف مديري المحميات بإعداد خطة متكاملة تشمل الاستغلال الأمثل اقتصاديًا لكل محمية وفرص التنمية المستدامة المستقبلية بها.

كما التقى الرئيس التنفيذي بالعاملين بالمحمية من أبناء حلايب وشلاتين، وناقش أفكار تطوير ودعم المحميات في الفترة المقبلة بكافة الموارد البشرية والمالية المطلوبة، ووعد برفع كفاءة مقرات المحمية وتوفير كل الامكانات المطلوبة من أجهزة رصد ومعدات للمحمية.

كما التقى الدكتور على أبوسنة برؤساء ومشايخ القبائل بمنطقة حلايب وشلاتين حيث قدموا له الشكر علي زيارته للمنطقة والدعم الذي قدمته الدكتورة وزيرة البيئة لمحمية جبل علبة والتى تزخر بالعديد من الثروات الطبيعية.

جديرًا بالذكر، أن محمية جبل علبة تقع في الركن الجنوبي الشرقي من مصر، وتغطي مساحتها 35600 كيلومترًا مربعًا، و تهطل الأمطار علي المحمية بمعدل مرتفع عن غيرها، كما تذخر المحمية بالعديد من الوديان بغابات من أشجار الأكاسيا، وتوجد شجرة تسمي «شجرة التنين» أو «الأومبيت» لا تنمو في مصر إلا فوق قمم جبل علبة.

تذخر المحمية أيضًا بالعديد من أنواع الحيوانات النادرة كالغزال المصري، و الوعل النوبي، و الكبش الأروي، و في المجمل سجل في المحمية 23 نوعًا من الثدييات، وتتعدد كذلك أنواع الزواحف في المحمية بما فيها «برص علبة» و هو نوع متوطن في المنطقة، بمعني أنه مكانه الوحيد في العالم هو جبل علبة، و بالطبع تضم المحمية تنوعًا رائعًا من الطيور، فضلًا عن الثراء الطبيعي بالمحمية، يوجد كذلك ثراء إنسانيًا متفردًا، حيث تسكن المحمية قبائل البشارية و العبابدة.