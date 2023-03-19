إمام عاشور بديلًا مع ميتلاند أمام سلكيبورج في الدوري الدنماركي

يجلس محترفنا المصري إمام عاشور في صفوف ميتلاند، على مقاعد بدلاء فريقه في لقاء اليوم الأحد، أمام سلكيبورج ضمن مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الدنماركي.

وجلس عاشور بديلًا في تشكيل لقاء اليوم، في أول لقاء للفريق بعد إقالة مديره الفني منذ أيام.

Vores 𝗫𝗜 mod Silkeborg 💥#SIFFCM — FC Midtjylland (@fcmidtjylland) March 19, 2023

وأعلن نادي ميتلاند الدنماركي، المحترف ضمن صفوفه إمام عاشور، لاعب المنتخب الوطني، إقالة ألبيرت كابيلاس، المدير الفني للفريق.

وتولى كابيلاس تدريب فريق ميتلاند في بداية الموسم الجاري، وقاد الفريق في 25 مباراة وفاز بـ8 وتعادل في 9 وخسر 8 مباريات.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي أعلن من خلاله الانفصال عن ألبيرت كابيلاس بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة.

ويحتل ميتلاند المركز التاسع في ترتيب الدوري الدنماركي برصيد 29 نقطة.

كما سيرحل كارليس كوادرات، المدرب المساعد عن صفوف الفريق، فيما يتولى نيلس لودبيرج المهمة بشكل مؤقت خلال مباراة الفريق المقبلة ضد نادي سيلكبورج.

وقال كابيلاس في تصريحات نشرها الموقع الرسمي: "لقد عشت أوقاتًا رائعة مع النادي، وأنا لا أتفق مع القرار ولكني أتقبله، لدي بعض الذكريات الرائعة هنا، دائمًا أنظر لفريقنا في أوروبا، يحزنني أننا لم ننجح في بطولة الدوري، ولدي رغبة ملتهبة لتحقيق النجاح".

وأضاف: "يجب أن أشكر الجميع في النادي، شكرًأ لكلاوس وسفيند اللذين منحاني الفرصة، والجماهير التي دعمتنا وكذلك اللاعبون والموظفون وطاقم العمل لعملهم الجاد، أتمنى أن يحقق النادي طموحه وأهدافه، وأنا مقتنع أنه سيعود للقمة مجددًا".

وانضم عاشور إلى صفوف الفريق الدنماركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من الزمالك، بعقد يمتد حتى صيف عام 2025.

وشارك إمام عاشور في 6 مباريات بقميص فريق ميتلاند منذ انضمامه لصفوفه، وسجل هدفين.

وعن هدفه الأول مع الفريق، قال عاشور في تصريحات لقناة نادي ميتلاند عبر المباراة: «بالتأكيد شعور رائع، أول هدف لي مع ميتلاند، إحساس مختلف، إنه توفيق من عند الله، أشكر كل فرد في الفريق، لأنني أول ما أتيت، شعرت بأنني جزء من الفريق بالفعل».