تكريم 1007 من أبناء جامعة الفيوم خلال احتفالية عيد العلم

شهد د.أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم والدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، فعاليات احتفالية الجامعة بعيد العلم الخامس عشر.

جاء ذلك بحضور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعرفة صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، وأعضاء مجلس الجامعة الموقر والقيادات التنفيذية والشعبية للمحافظة، والمكرمين من أعضاء هيئة التدريس والباحثين، والإداريين، والطلاب، وذلك اليوم الأحد، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

وأكد د.أحمد الأنصاري أن الدولة تعتمد في الوقت الراهن على العلم والعلماء في تنفيذ المشروعات القومية والخطط التنموية في كافة المجالات، مما يعد انعكاسًا لأهمية الدراسة والبحث العلمي في تطوير الوطن وتلبية احتياجاته.

أشار إلى أن محافظة الفيوم لا تعمل بشكل منفرد، بل تسعى إلى التكامل والتعاون مع المؤسسات المعنية، التي تأتي في مقدمتها جامعة الفيوم؛ حيث تعتمد المحافظة بشكل أساسي في تنفيذ مشروعاتها على الجامعة بما تضمه من كوكبة من العلماء والمتخصصين والباحثين في كافة المجالات.

وأوضح حتاتة أن احتفالية عيد العلم الخامس عشر يمثل تأكيدًا لمجهودات جميع المنتسبين للجامعة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والإداريين والطلاب، وذلك لما يبذلونه من مجهودات، لرفعة شأن ترتيب الجامعة طبقًا للتقييمات الدولية، مما يساعدها في تصدر الصفوف الأولى أكاديميا وبحثيًا.

أكد أن جامعة الفيوم تعمل دائمًا على رفعة شأن الوطن الذي يحتاج إلى جهود المخلصين من أبنائه، وأن الجامعة بما تضمه من كوكبة من العلماء والباحثين استطاعت أن تقدم الكثير من أوجه الدعم في سبيل تلبية متطلبات العلوم والبحوث، واحتياجات المجتمع المدني، معربًا عن خالص تقديره لجميع السادة المكرمين، ودوام تحقيق النجاح والتفوق.

وتمت احتفالية جامعة الفيوم على فترتين حيث تضمنت الفترة الأولى تكريم الراحلين من أعضاء هيئة التدريس، والراحلين من الإداريين، وتكريم نائب رئيس الجامعة السابق الدكتور محمد سعيد أبو الغار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة السابق والقائم بأعمال رئيس الجامعة السابق، إضافة إلى تكريم السادة العمداء السابقين، والوكلاء السابقين، والقيادات الإدارية السابقة.

كما تم منح جائزة جامعة الفيوم التقديرية في القطاع الأدبي للدكتور عاطف منصور، الأستاذ بقسم الآثار الإسلامية وعميد كلية الآثار السابق، ومنح جائزة الجامعة للتفوق في البحث العلمي (القطاع العملي) ومنح جائزة الجامعة للتفوق في التدريس، ومنح جائزة الجامعة التشجيعية في الترقي للدرجات العلمية الأعلى للسادة الأساتذة والأساتذة المساعدين الذين تم ترقيتهم بمعيار التميز العلمي، ومنح جائزة الجامعة التشجيعية في الترقي للدرجات العلمية الأعلى للأساتذة والأساتذة المساعدين في مجالات العلوم الطبية والاجتماعيه والإنسانية، وفي مجالات العلوم الأساسية والهندسية والتكنولوجية، ومنح جائزة جامعة الفيوم التشجيعية في التأليف العلمي (القطاع العملي والقطاع الأدبي) وجائزة الجامعة التشجيعية في براءة الاختراع.

كما تم خلال الاحتفالية تكريم أعضاء هيئة التدريس الذين أسهموا في ظهور اسم جامعة الفيوم بقائمة أفضل (2%) من العلماء الأكثر استشهادًا (تقييم ستانفورد) وأعضاء هيئة التدريس الحاصلين على الترتيب (31 عالميا) من ضمن أفضل 500 باحث في البيانات الكبيرة والأول أفريقيا طبقًا لتصنيف (Scival ) و(Scopus).

إضافة إلى تكريم المتميزين من أساتذة الجامعة في خدمة المجتمع المحلي، ونشر بحث باسم جامعة الفيوم بمجلة (Sciece) ذات معامل التأثير، ومنح جائزة التميز الإداري بجامعة الفيوم لعام 2022، وجائزة الموظف المثالي، وجائزة العامل المثالي.

كما تم منح جائزة جامعة الفيوم لأفضل رسالة دكتوراه (القطاع العملي) وأفضل رسالة دكتوراة (القطاع الأدبي)، وجائزة الجامعة لأفضل رسالة ماجستير القطاع الأدبي.

كما تم خلال الفترة الأولى من الاحتفالية تكريم أوائل الخريجين الحاصلين على البكالوريوس والليسانس بكليات الجامعة والمعهد الفني للتمريض، وكذلك الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية.

احتفالية عيد العلم

احتفالية عيد العلم

احتفالية عيد العلم

IMG-20230319-WA0070