الأحد 19 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء العراقي: لن نسمح باستخدام أراضينا لضرب دول الجوار

من اللقاء
من اللقاء

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم، رفضه القاطع على أن تكون أرض العراق مسرحاً لتواجد الجماعات المسلحة. 

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان، إن السوداني استقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني وبحثا العلاقات بين البلدين، والأوضاع الأمنية والسياسية في عموم المنطقة، وسبل تعزيز أمنها واستقرارها.

وأكد رئيس الوزراء العراقي موقف بلاده الثابت الرافض لأن تكون الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، مشدداً رفضه القاطع على أن تكون أرض العراق مسرحاً لتواجد الجماعات المسلحة، أو أن تكون منطلقاً لاستهدافها، أو أيّ مساس بالسيادة العراقية.

وجرى استعراض تقدم اتفاق التفاهم الأخير المبرم بين إيران والسعودية، وأكد السوداني ترحيب العراق بهذا الاتفاق واستعداده لتقديم كل ما يعزز استقرار المنطقة.

فيما جدد شمخاني رغبة إيران في تطوير العلاقات الثنائية، لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

ورعى رئيس مجلس الوزراء العراقي، توقيع محضر أمني مشترك بين البلدين، حيث وقّعه عن الجانب العراقي مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وعن الجانب الإيراني علي شمخاني، حيث تضمن المحضر التنسيق في حماية الحدود المشتركة بين البلدين، وتوطيد التعاون المشترك في مجالات أمنية عدّة.

العراق العراقي محمد شياع السوداني علي شمخاني ​إيران​

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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