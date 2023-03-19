وزير النقل يستعرض مشروعات الوزارة مع القطاع الخاص

استعرض كامل الوزير، وزير النقل، مشروعات الوزارة النقل التي نفذتها وتنفذها وكذلك المخطط تنفيذها بالمشاركة مع القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم في فعاليات الجلسة الافتتاحية وجلسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم قطاع النقل الرائد ضمن فعاليات اليوم الأول للدورة الثالثة لمؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للشراكة بين القطاعين العام والخاص والمقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي شهد حضور لفيف من الوزراء.

وقال وزير النقل: بداية أهنىء الحضور بقرب حلول شهر رمضان المعظم ويشرفني أن أتقدم بخالص الشكر على دعوتي للمشاركة في الدورة الثالثة لمؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تنظمه وزارة المالية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف: تتمثل أهمية هذا المؤتمر في عرض الفرص الاستثمارية التي توفرها الدولة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، ومن ضمنها مشروعات قطاع النقل والذي يعتبر أحد أهم القطاعات الحيوية والذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بكافة القطاعات الأخرى بالدولة، حيث يعتبر قطاع النقل هو العمود الفقري للتنمية المستدامة بكافة قطاعات الدولة والذي يساهم بشكل أساسي في تحقيق رؤية مصر 2030.

وأشار الوزير الى أهمية مشاركة القطاع الخاص في مشروعات النقل لرفع العبء عن كاهل موازنة الدولة، خاصة في ظل التكلفة الضخمة اللازمة لتنفيذ المشروعات القومية وكذلك تحقيق أعلى عائد استثماري لقطاعات النقل المختلفة من خلال إدارة وتشغيل وصيانة هذه المشروعات.

ولفت إلى أنه وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص سواء الوطني أو الدولي في المشروعات الكبري؛ قامت وزارة النقل بوضع عدة سياسات في هذا الإطار، أهمها (العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية للوصول إلى اقتصاد مستدام قادر على الصمود أمام التحديات والأزمات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي - الاستغلال الأمثل للأصول والموارد بهدف زيادة إجمالي الناتج المحلي المصري بما يحقق مردود إيجابي علي المستوى القومي وتحسين مستويات معيشة المواطنين - توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتأهيل العمالة المصرية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل العالمي - تنفيذ مشروعات النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة والتي تتوافق مع المعايير الدولية للبيئة والجودة والسلامة والصحة المهنية .- الاستفادة من قدرة القطاع الخاص علي الإدارة والتشغيل الجيد بمرافق وزارة النقل وخاصة النقل الجماعي لتقديم خدمة متميزة وآمنة ونظيفة ومنضبطة لجمهور الركاب - جذب المشغلين العالميين والخطوط الملاحية العالمية لإدارة وتشغيل المحطات بالموانئ البحرية لتعظيم تنافسية النقل البحري المصري على المستويين الإقليمى والدولى - الربط بين الموانئ البحرية المصرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية عبر منظومة النقل متعدد الوسائط ( محاور الطرق / خطوط السكك الحديدية / النقل النهري) لخدمة المناطق الزراعية والصناعية وربطها بمناطق الاستهلاك والتصدير - تطوير البنية التحتية المعلوماتية وتطبيق التحول الرقمي للموانئ البحرية لتكون جاهزة لجذب الاستثمارات - تعديل التشريعات اللازمة لتشجيع المستثمرين وخلق بيئة عمل مناسبة.

وأضاف وزير النقل أود في إيجاز أن أستعرض أهم المشروعات التي نفذتها / تنفذها وزارة النقل بالمشاركة مع القطاع الخاص في قطاعات النقل المختلفة، مضيفا ففي مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية فإن المشروعات التي تم تنفيذها والتعاقد على إدارتها وتشغيلها هي (إنشاء وإدارة وتشغيل الميناء الجاف في مدينة السادس من أكتوبر على مساحة - 100 فدان بالشراكة مع تحالف مصرى / ألمانى (السويدى اليكتريك – السويدى للممتلكات اللوجيستية – دي بى شنكر الألمانية) والذي قام بتأسيس شركة ميناء أكتوبر الجاف ODP لإدارة وتشغيل الميناء - إنشاء وإدارة وتشغيل الميناء الجاف بمدينة القنطرة شرق بالشراكة مع شركة قناة السويس الجديدة للموانئ الجافة والخدمات اللوجيستية.

أما المشروعات الجارى طرحها والتعاقد على إدارتها وتشغيلها فتتمثل في (الميناء الجاف بمدينة العاشر من رمضان -المنطقة اللوجيستية بالسلوم)، لافتا الى المشروعات المخطط تنفيذها وطرحها بنظام الإدارة والتشغيل والتي تشمل الموانئ الجافة بكل من( السادات – كوم أبو راضي – دمياط الجديدة – سوهاج الجديدة – برج العرب – الطور- الفيوم الجديدة ) - المناطق اللوجستية ( السادس من أكتوبر – قسطل – أرقين – العاشر من رمضان).

وأوضح وزير النقل أنه في مجال النقل البحري فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد وجه بتطوير كافة الموانى المصرية لجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجيستيات وخاصة مع ان موقع مصر موقع جغرافي فريد وهناك قناة السويس والقوة البشرية الكبيرة والمناطق الزراعية والصناعية، حيث كان لابد أن نطور الموانئ وننشئ شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية والربط بين الموانئ ومناطق الإنتاج والصناعة والتجمعات بالنقل متعدد الوسائط مشيرا الى تحديث عشرة آلاف كيلومتر سكك حديدية حالية، مشيرا إلى توقيع عقدي التزام مشروعي إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطتي الحاويات بميناءي السخنة والدخيلة مع شركة هاتشيسون العالمية وإنشاء محور السخنة الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

ولفت إلى أن هناك مشروعات تم تنفيذها والتعاقد على إدارتها وتشغيلها وهي (إدارة وتشغيل المحطة متعددة الأغراض "تحيا مصر" بميناء الإسكندرية بأرصفة 55 /62 بالشراكة مع المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض EGMPT وشركة CMA – CGM الفرنسية والتي تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث القدرة الاستيعابية لشركات الشحن على مستوى العالم -إدارة وتشغيل محطة " تحيا مصر 1 " بميناء دمياط بالشراكة مع تحالف شركات ( يوروجيت ألمانيا - كونتشيب إيطاليا - هاباج لويد - مجموعة الشرق الأوسط للوجيستيات - الشركة الهندسية للحاويات ) - إدارة وتشغيل محطات الحاويات بكل من (ميناء السخنة - رصيف 100 بميناء الدخيلة) بالشراكة مع تحالف شركة هاتشيسون بورتس بالتعاون مع كبرى شركات الشحن العالمية ( COSCO – MSC – CMA ) - إدارة وتشغيل محطة الحاويات " سفاجا 2 " بميناء سفاجا بالشراكة مع موانئ أبوظبي -محطة البضائع العامة والغلال برصيف ٨٥/٣ بميناء الإسكندرية بالشراكة مع شركة إيديسكو التابعة لمجموعة فيتيرا الهولندية.

محطة الركاب السياحية وسفن الكروز بميناء السخنة بالشراكة مع موانئ أبوظبي -محطة الركاب السياحية وسفن الكروز بميناء الغردقة بالشراكة مع موانئ أبوظبي - محطة الركاب السياحية وسفن الكروز بميناء شرم الشيخ بالشراكة مع مجموعة موانئ أبوظبي - دارة وتشغيل محطات الصب الجاف والسائل ومحطة دحرجة السيارات بميناء السخنة بالشراكة مع موانئ أبوظبي.

أما المشروعات الجارى تنفيذها وطرحها بنظام الإدارة والتشغيل فهي (المنطقة اللوجيستية 273 فدان بحوض المتراس بميناء الإسكندرية -محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة - محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء الدخيلة - محطة حاويات الحوض الرابع بميناء السخنة - محطة حاويات الحوض السادس بميناء السخنة - محطة البضائع العامة بالحوض السادس بميناء السخنة - محطة البتروكيماويات بالحوض السادس بميناء السخنة - ميناء الصيد بسفاجا موانئ البحر الأحمر.

وفيما يتعلق بالمشروعات المخطط تنفيذها وطرحها بنظام الإدارة وتشغيلها فتتمثل في (المنطقة اللوجيستية بنجعى إسو والألمنيوم بميناء الإسكندرية - محطة الحاويات " تحيا مصر ٢ " بميناء دمياط - محطة الصب الجاف برصيف طول ٦٠٠ متر بميناء دمياط - ميناء المكس ضمن مخطط ميناء الإسكندرية الكبير - محطة متعددة الأغراض بميناء نويبع ومشروع تطوير ميناء القصير وإنشاء رافع سفن متطور وكذلك مشروع إنشاء الرصيف الشمالي بميناء بورتوفيق.

وفي مجال النقل النهري، أشار الوزير إلى تعاقد هيئة وادي النيل للملاحة النهرية مع شركة ثري إيه إنترناشيونال لإدارة وتشغيل الهيئة على الخط الملاحي أسوان / وادي حلفا، مشيرا الى أن مع التعاقد مع القطاع الخاص في إدارة أصول الهيئة تمثل في الحفاظ على الهيئة كنموذج للتكامل بين شعبي وادي النيل ومساعدة الهيئة في تدبير كافة التزاماتها الثابتة والمتغيرة دون تحميل أعباء مالية على الحكومة المصرية والسودانية، وذلك بتحقيق خطة التطوير ورفع كفاءة الوحدات النهرية مما يؤدي إلى زيادة قيمة أصول الهيئة وإمكانية التنافس الحقيقي مع النقل البري، وكذلك نقل الخبرات في مجال النقل متعدد الوسائط والتسويق من القطاع الخاص إلى الهيئة وتنمية المهارات البشرية للعمالة وإعادة تأهيلهم وفقاً لنظم التشغيل والإدارة الحديثة، وايضاً زيادة حركة التبادل التجاري بين مصر والسودان.

وفي مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي استعرض الوزير المشروعات التي تم تنفيذها والتعاقد علي إدارتها وتشغيلها وهي (التعاقد مع شركةRATP Dev الفرنسية لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو لمدة 15 سنة - التعاقد مع شركةRATP Dev الفرنسية لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT لمدة 20 سنة - وفي مجال توطين صناعة الجر الكهربائى، فقد تم التعاقد مع الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية لتصنيع عدد 320 عربة مترو ( 40 قطار ) بالتعاون مع شركة هيونداي روتم الكورية.

كما أشار الوزير إلى مشروعات جارى تنفيذها وتم التعاقد على إدارتها وتشغيلها وتشمل التعاقد مع شركة ألستوم الفرنسية لإدارة وتشغيل وصيانة خطي مونوريل شرق وغرب النيل لمدة 30 سنة . - التعاقد مع شركةDB الألمانية لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة لمدة 15 سنة وتجدد لمدة 15 سنة أخرى مع التوصية بتواجد الشركة خلال فترة الإنشاء ( ما قبل التشغيل ) لإختيار وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية التى ستعمل في إدارة وتشغيل الشبكة.

وفيما يتعلق بالمشروعات المخطط تنفيذها وطرحها للإدارة والتشغيل وأوضح وزير النقل أنها تشمل (إنشاء شركة لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الرابع لمترو الأنفاق (6 أكتوبر "حدائق الاشجار " – القاهرة الجديدة " الرحاب " ) - إنشاء شركة لإدارة وتشغيل وصيانة الخط السادس لمترو الأنفاق ( الخصوص – المعادي الجديدة ) - إنشاء شركة لإدارة وتشغيل مترو الإسكندرية ( أبو قير - محطة مصر ) - إنشاء شركة لإدارة وتشغيل ترام الرمل - إنشاء والتعاقد على إدارة وتشغيل الخط الرابع القطار الكهربائى السريع (ميناء غرب بورسعيد – ميناء أبو قير بالإسكندرية)، كما تشمل المشروعات المخطط طرحها للإدارة والتشغيل محطات القطار الكهربائي الخفيف LRT والقطار الكهربائي السريع والمونوريل.