مشاركات «باب رزق 3».. مساحة تسويقية داعمة للمكافحات دون مقابل مادي

بمختلف المعروضات اليدوية واحتضانًا لربات البيوت وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تستمر شواطىء الإسكندرية في تنظيم معارض باب رزق لإتاحة بعض الأماكن بشواطىء الإسكندرية بالمجان خلال موسم الشتاء؛ لعرض وبيع منتجات الحرف اليدوية، لربات البيوت وصغار المنتجين.

وليعد افتتاح “باب رزق 3” اليوم على شاطىء المندرة المجاني استكمالًا لمسيرة نجاح ماتم انجازه من قبل بتنظيم "باب رزق 2" لدعم الأيادي المنتجة من ذوي الهمم على شاطىء المندرة المجاني، و"باب رزق 1" لدعم اصحاب المشروعات الصغيرة لكسب الرزق ومواجهه غلاء المعيشة على شاطىء السرايا العام.

بمختلف المعروضات من مشغولات يدوية، معجنات، تجهيزات اطعمة منزلية، وغيرها تجهزت الطاولات لاستقبال ماتم انجازة بايادي عامله مكافحة لكسب رزق حياتهم.

فلم تغلق الادارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة شواطىء الإسكندرية أبوابها امام المواطنين منذ انتهاء الموسم الصيفي فكانت الفكرة في كيفية استغلال تلك المساحات الرملية الواسعة لصالح المواطن طوال السنه ولا يقتصر اشغالها خلال فصل الصيف فقط.

تابع أننا اليوم نشهد نموذج ناجح لما يجب أن يكون عليه بتضافر الجهود المركزية بين السياحة والمصايف ومديرية التموين ومديرية التضامن الاجتماعي بتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

تابع أننا اليوم نفتتح "باب رزق 3" لدعم وتشجيع المرأه المعيلة والاسر المنتجة ومن ليس لهم منافذ بيع ثابتة لتوفير مساحات تسويقية لهن دون أي مقابل مادي.

فمعارض التسويق الخيرية ضمن المبادرة الذي أطلقها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لإقامة معارض للتسويق لمنتجات أصحاب الحرف اليدوية على شواطئ الإسكندرية في موسم الشتاء.

فباب رزق في نماذجه الثلاثه يعد دعما من محافظة الإسكندرية لأصحاب الحرف اليدوية والصناعات البسيطة بتوفير كافة سبل الدعم والرعاية للراغبين في المشاركة لعرض وتسويق منتجاتهم على الشاطئ بكل سهولة ويسر، مجانًا، دون مقابل لأي أعباء مالية.

مشاركات باب رزق.. دعم وتشجيع بلا مقابل

وأشادت مشاركات معرض باب رزق 3 بالمساحة المجانية التي وفرتها السياحة والمصايف لأصحاب المشروعات الصغيرة ميادة السيد، صاحبة مشروع ان ما نشهده هي فرصة لكل يد عاملة تشجيعًا لما يبذلونه من جهد لكسب رزقهم بعرق جبينهم لمواجهه أعباء الحياة.

وواصلت شيرين مصطفى، من المشاركات أن هذه المرة الثانية لمشاركتها في معرض باب رزق، ووصفته بانه اسم على مسمى فهي ليس لها مصدر ثابت للبيع وتسويق منتجاتها ومن خلاله تستطيع أن تتشجع للاستمرار في مشروعها.

وببيانات بسيطة فقط بإرسال رسالة تحتوي على كافة البيانات (الاسم- الرقم القومي- رقم التليفون- المنتج- صورة المنتج- طريقة عرضه) عبر صفحة الادارة المركزية للسياحة والمصايف لتتوفر مساحة بداخل معرض باب رزق.

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