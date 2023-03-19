الأحد 19 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 بينهم طفل فى انقلاب دراجة نارية بسوهاج

انقلاب دراجة نارية
انقلاب دراجة نارية

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى، 3 مواطنين، بينهم طفل فى الرابعة من العمر مصابين بإصابات متفرقة بالجسم، وذلك إثر انقلاب دراجة نارية على طريق نيدة سفلاق دائرة مركز شرطة ساقلتة بمحافظة سوهاج.

 البداية بتلقي الأجهزة المعنية إشارة من مستشفى الجامعى بسوهاج يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية على الطريق ووجود مصابين تم نقلهم للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء مرور دراجة بخارية على الطريق يستقلها 3 مواطنين اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى انقلابه على جانب الطريق، ونتج عن الحادث إصاباتهم   بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث ونقل المصابين للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج، ورفع آثار الحادث من على الطريق، وتمت إعادة حركة السير عليه عقب توقفه جزئيا، وبسؤال المصابين أيدوا مضمون بما تقدم.

تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الواقعة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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