حزب حماة الوطن يدشن أولى قوافل طريق الخير ضمن مبادرة «كتف فى كتف»

انطلقت أولى قوافل طريق الخير التي أطلقها حزب حماة الوطن، محملة بآلاف الكراتين من المواد الغذائية لتوزيعها في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية قبل حلول شهر رمضان الكريم.

وتأتي هذه المشاركة من حزب حماة الوطن في إطار المبادرة الرئاسية للحماية الاجتماعية «كتف في كتف»، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والمشاركة في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعطى شارة انطلاق مبادرة «كتف في كتف» أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الجمعة، في احتفالية باستاد القاهرة.