الأحد 19 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد عبد الوهاب في علاقة رومانسية مع مايان السيد بمسلسل 1000 حمد لله على السلامة

احمد عبد الوهاب
احمد عبد الوهاب

يُشارك الممثل أحمد عبد الوهاب في مسلسل 1000 حمد لله على السلامة والذي يُعرض حصريًا على قناة CBC ومنصة Watch It خلال موسم رمضان 2023، ويعيش أحمد عبد الوهاب ضمن أحداث المسلسل علاقة رومانسية مع مايان السيد، و يقوم بشخصية الضابط حسام الذي يتدخل لحل العديد من الأزمات.

قصة مسلسل 1000 حمد لله على السلامة 

وتدور أحداث مسلسل 1000 حمد لله على السلامة حول امرأة تعود من الخارج لتأخذ ميراثها من زوجها، و هو عمل كوميدي اجتماعي بطولة النجمة يسرا بالتعاون مع شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، عنبة، وهو من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، و من إنتاج العدل جروب.

وتعتبر مشاركة الممثل أحمد عبد الوهاب في مسلسل 1000 حمد لله على السلامة امتدادًا للنجاح الذي حققه في مسلسل البيت بيتي بعد عرضه حصريًا على إحدى المنصات الإلكترونية ، و تصدّره تريند المنصة طوال فترة عرضه، و قام أحمد عبد الوهاب بشخصية سمير الذي يعاني من أمراض نفسية بعد ابتعاده عن زوجته بالإكراه بسبب أهله، الأمر الذي لفت الانتباه إلى موهبته، و أيضًا قدم مؤخرًا دور المايسترو في مسرحية أنستونا للفنانة دنيا سمير غانم و التي شارك في تأليفها.

وبجانب موهبته التمثيلية، شارك أحمد عبد الوهاب في تأليف العديد من الأعمال ما بين المسرح و السينما و الدراما حيث شارك في تأليف بعض مسرحيات مسرح مصر، بجانب مسرحيات اللوكاندة، و صباحية مباركة، و عائلة تس، و شمسية و أربع كراسي، و على الصعيد الدرامي شارك في تأليف العديد من المسلسلات كان أبرزها مسلسل البيت بيتي، بجانب فيلمي الخطة العايمة، و الدعوة عامة.

أحمد عبد الوهاب الممثل احمد عبد الوهاب 1000 حمد لله على السلامة مسلسل 1000 حمد لله على السلامة مسلسلات رمضان 2023

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