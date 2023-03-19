استعلام المواطنين| الآن رابط بوابة العمرة المصرية 2023

يبحث العديد من المواطنين عبر محرك "جوجل" الشهير عن بوابة العمرة المصرية بالتزامن مع موسم عمرة رمضان للعام 2023، حيث يحرص الملايين من المسلمين بالذهاب لتأدية فريضة العمرة.

ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور رابط بوابة العمرة المصرية لأداء العمرة في المملكة العربية السعودية:

بوابة العمرة المصرية استعلام المواطنين 2023

أعلنت الحكومة المصرية عن رابط بوابة العمرة المصرية، الذي عن طريقه يستطيع المواطنين التقديم على العمرة من خلال منصة "نسك" بسعر مخفض عن باقية شركات السياحة.

ويمكن التقديم على العمرة عام 2023 من خلال الضغط على رابط العمرة المصرية 2023، من خلال الضغط هنــا.

خطوات تسجيل بوابة العمرة المصرية استعلام المواطنين 2023

يتم التسجيل على بوابة العمرة المصرية من خلال عدة خطوات يقدمها لكم "الدستور" وهي:

-يتم الدخول على موقع بوابة الاعتمار المصرية من خلال الرابط الرسمي الذي خصصته الحكومة المصرية، ثم الضغط على كلمة استعلام.

- ويليه خطوة كتابة رقم جواز السفر أو الرقم القومي، ثم الضغط على كلمة بحث جديد.

-وعند الدخول على بحث جديد، يظهر حالة المتقدم من حصوله على الباركود من عدمه ونوع العمرة ومدتها وأماكن الإقامة.

خطوات التسجيل على منصة نسك 2023:

-يتم الدخول على منصة نسك الرسمية من خلال الضغط على الرابط التالــي.

-ويتم اختيار التقديم على التأشيرة، ثم كتابة البيانات المطلوبة في الأماكن المحددة.

-ويليه خطوة الضغط على كلمة تقديم طلب على تأشيرة، وثم تفتح صفحة جديدة تحتوي على جميع البيانات التي أدخلتها، للتأكد من صحتها.

-وأخيرًا الضغط على كلمة عرض الباقات، حتى تظهر الباقات المختلفة لاختيار ما يتناسب مع المتقدم.

الجدير بالذكر أن هناك عدة ضوابط منظمة لأداء العمرة خلال عام 2023، وتتمثل في أن يكون هناك خطاب ضمان يبدأ من 50 إلى 150 ألف جنيه كوديعة في وزارة السياحة والآثار، بجانب مليون شيك بنكي عاد، كما يجب موافقة الوكيل السعودي واعتماد خطاب الضمان، لأداء عمرة رجب.

كما يجب سداد 2800 جنيه تحليل 2 PCR+ تأمين كورونا، 1000 جنيه رسوم لغرفة شركات السياحة، كما يجب تخصيص مشرف لكل شركة، مع تحديث كارنيهات غرفة الشركات، و العمرة تكون خلال أشهر رجب، شعبان، رمضان، وممنوع تداول بيع التأشيرات بين شركات السياحة، ومن يخالف ذلك يعاقب بإلغاء ووقف التراخيص، كما تسجل الشركة باركود البوابة مع الوكيل السعودي.

قد يهمك أيضا: