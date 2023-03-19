الأحد 19 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية الصنع بجمارك السلوم

الضبطية
الضبطية

تمكن رجال جمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسي، مدير عام جمرك السلوم، من ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

وبناءً على إخبارية سرية مقدمة من صابر محمد رمضان، مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي، ومحمد سعيد، رئيس قسم الأمن الجمركي، وقسم البحث الجنائي بمنفذ السلوم، مفادها اعتزام المدعو (ح. ع. ج.) - ليبي الجنسية، قائد السيارة رقم ٢٥١٤٠٣٦/٦١١٣٠ ليبيا تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركيه إلى داخل البلاد.

وبالعرض على الدكتور أحمد عبدالرؤوف عيد، مدير الجمرك، قرر تكليف لجنة برئاسة فهمي محمد السيد، مدير إدارة الوارد، ومحمد فايز، ومحمد ناجي، مأموري الحركة، وأحمد علي خالد، مدير الحركة لكشف ومعاينة السيارة بحضور أنور عبدالستار، مدير التعريفة وهشام عطية، رئيس الإجراءات، وسامح رمزي، مدير إدارة التعريفة ومقدمي الإخباريات، فتبين وجود ٤٩٥ خرطوشة سجائر ماركة كابتن بلاك مخبأة في أماكن سرية بالسيارة يصعب الوصول إليها بالتفتيش العادي.

وبلغ التعويض الجمركي المستحق  ٣٣٢ ألفًا و٢٠٠ جنيه.

وقرر خالد الشبريسي، مدير عام جمرك السلوم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢٣ السلوم وحرره أحمد محمد نصار، رئيس الشؤون القانونية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة حنان شوقي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركيه وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

أجنبية الصنع الاستيراد والتصدير البحث الجنائي التهرب الجمركي البحث الجنائى ب الجنائي الرسوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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