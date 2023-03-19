الأحد 19 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

حادث تصادم بالشرقية
حادث تصادم بالشرقية

أصيب 4 مواطنين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم، إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارة ملاكى مع جرار زراعى أعلى كوبرى الصاغة اتجاه الزراعة بمدينة الزقازيق، محافظة الشرقية. 

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود حادث تصادم بين سيارة ملاكى مع جرار زراعى أعلى كوبرى الصاغة اتجاه الزراعة بمدينة الزقازيق، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، مقيمين بشارع فاروق بدائرة قسم أول الزقازيق، بإصابات متنوعة.

وجرى الدفع بسيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.

إصابات متنوعة سحجات وكدمات جروح تصادم سيارة ملاكي جرار زراعي مدينة الزقازيق محافظة الشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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