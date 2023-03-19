الأحد 19 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفل أسفل عجلات قطار بالشرقية

جثة
جثة

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة، إثر تعرضه لحادث قطار بنطاق مدينة بلبيس محافظة الشرقية، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من أمام منطقة الحصان.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول "ي . م  "   مقيم نطاق بلبيس جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات الأولية حدوث إصابة الطفل التى أودت بحياته إثر اصطدام القطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمدخل بلبيس أمام منطقة الحصان، تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة، طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه لدفنه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

طفل قطار بلبيس محافظة الشرقية السكة الحديد الأجهزة الأمنية

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