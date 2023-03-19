يفتتحها «الملا» غدًا.. أهم 6 معلومات عن أكبر محطة طاقة شمسية فى الشرق الأوسط

يفتتح غدًا المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أكبر محطة طاقة شمسية في مصر والشرق الأوسط بمنجم السكرى، لتوفير أكثر من 22 مليون لتر سولار سنويًا.

محطة الطاقة الشمسية بمنجم السكرى

وينشر «الدستور» أهم 6 معلومات عن محطة الطاقة الشمسية بمنجم السكرى:

1- المحطة ستعمل على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ما يقرب من 60.000 طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

2- سنتامين أعلنت في أكتوبر الماضي عن بدء التشغيل التجريبي للمحطة وإحراز تقدم مستمر لتقييم فرصة الاستفادة من شبكة الكهرباء المصرية في السكري.

3- تتكون محطة الطاقة الشمسية بمنجم السكرى، من مزرعة شمسية بقدرة 36 ميجاوات

4- نظام تخزين طاقة بطارية 7.5 ميجاوات تعمل على توفير 36 ميجاوات من التيار المستمر وتحويلها إلى 30 ميجاوات من التيار المتردد.

5- تقلل المحطة متوسط استهلاك الوقود بمقدار 22 مليون لتر سنويًا.

6- تقليل الاعتماد على وقود الديزل وخفض تكلفة الموارد.

ويستفيد منجم السكرى من الإشعاع الشمسي بمنطقة الصحراء الشرقية ويزيد عن تواجد أشعة الشمس لمدة لا تقل عن 10 ساعات يوميًا على مدار العام.