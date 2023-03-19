الأحد 19 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

يفتتحها «الملا» غدًا.. أهم 6 معلومات عن أكبر محطة طاقة شمسية فى الشرق الأوسط

طاقة شمسية
طاقة شمسية

يفتتح غدًا المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أكبر محطة طاقة شمسية في مصر والشرق الأوسط بمنجم السكرى، لتوفير أكثر من 22 مليون لتر سولار سنويًا.

محطة الطاقة الشمسية بمنجم السكرى

وينشر «الدستور» أهم 6 معلومات عن محطة الطاقة الشمسية بمنجم السكرى:

1- المحطة ستعمل على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ما يقرب من 60.000 طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

2- سنتامين أعلنت في أكتوبر الماضي عن بدء التشغيل التجريبي للمحطة وإحراز تقدم مستمر لتقييم فرصة الاستفادة من شبكة الكهرباء المصرية في السكري.

3- تتكون محطة الطاقة الشمسية بمنجم السكرى، من مزرعة شمسية بقدرة 36 ميجاوات

4- نظام تخزين طاقة بطارية 7.5 ميجاوات تعمل على توفير 36 ميجاوات من التيار المستمر وتحويلها إلى 30 ميجاوات من التيار المتردد.

5- تقلل المحطة متوسط استهلاك الوقود بمقدار 22 مليون لتر سنويًا.

6- تقليل الاعتماد على وقود الديزل وخفض تكلفة الموارد.

ويستفيد منجم السكرى من الإشعاع الشمسي بمنطقة الصحراء الشرقية ويزيد عن تواجد أشعة الشمس لمدة لا تقل عن 10 ساعات يوميًا على مدار العام.

أكبر محطة طاقة شمسية فى الشرق الأوسط محطة طاقة شمسية منجم السكري الملا المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية سولار الاثنين

مواد متعلقة

«البترول» توقع اتفاقيات جديدة لشركات تعدين عالمية خلال أيام

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

«البترول» توقع اتفاقيات جديدة لشركات تعدين عالمية خلال أيام

5 لاعبين أفارقة على طاولة كولر للاختيار بينهم فى الأهلى

رد الجنسية المصرية لـ12 مواطنًا

قطع المياه لمدة 10 ساعات فى بعض المناطق بالجيزة

شرطة التموين تضبط 20 ألف صاروخ نارى بالغربية

«معلومات الوزراء» يستعرض موضوع العولمة في عدد جديد لـ«آفاق اقتصادية معاصرة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عبدالوهاب.. ميلاد الأغنية العربية

جمال رشدي

ذكرى رحيل بابا العرب

د. بهي الدين مرسي

هل أنت فاعل أم مفعول به؟

كريم فرغلى

الضحك بالبوتوكس المغشوش

ماجد حبته

كتف فى كتف.. دائمًا وأبدًا

د. منى حلمى

نظرة مجتمعاتنا إلى التغيير

علي سعدة

بورسعيد تناشد الرئيس

د.كريمة الحفناوى

الصين.. والاتفاق السعودى الإيرانى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تستضيف اجتماعًا خماسيًا لدعم التهدئة بين فلسطين وإسرائيل.. اليوم

رئيس وزراء فلسطين: غياب المساءلة وراء تكرار الاحتلال لعمليات القتل

حزب الله يعلق على الاتفاق السعودى الإيرانى: نأمل أن تتفقا على معاداة إسرائيل