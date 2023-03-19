الأحد 19 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

5 لاعبين أفارقة على طاولة كولر للاختيار بينهم فى الأهلى

كولر مع الخطيب ولجنة
كولر مع الخطيب ولجنة التخطيط

 رشحت لجنة اكتشاف المواهب لشركة الكرة بالنادي الأهلي التي يترأسها هاني رمزي  مجموعة من أبرز لاعبي بطولة الأمم الإفريقية للشباب والتي أقيمت في مصر مؤخرًا.


وكشف مصدر مسئول عن أن هناك قائمة تضم 5 أسماء تم ترشيحها من جانب لجنة اكتشاف المواهب على لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي من أجل أختيار أفضل العناصر لتدعيم الفريق خلال الفترة المقبلة.
وأشار المصدر إلى أنه خلال ساعات سيتم حسم الأمور واختيار ما يتناسب مع الفريق الأحمر وفقًا لرغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عقب عودته من رحلة الكاميرون.


من ناحية أخرى، عاد من جديد اسم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الجزيرة الإماراتي يطفو على سطح الأحداث داخل أروقة القلعة الحمراء تمهيدًا لضمه  خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد ترشيحه من جانب بعض وكلاء اللاعبين.

وكشف مصدر مسئول عن أن هناك تحفظًا من جانب محمود الخطيب رئيس النادي بشأن فكرة ضم أشرف بن شرقي في الفترة المقبلة، خاصة أن الصفقة كانت مطروحة بدون مقابل في بداية الموسم الحالي، ولكن تجاهل الفريق ضمه في صفقة انتقال حر من الزمالك بعد انتهاء عقده.

وأضاف المصدر أن هناك بعض التحفظات من جانب إدارة النادي الأهلي لفكرة ضم أشرف بن شرقي في الفترة المقبلة، ولكن من المقرر أن يحسم الأمر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الكرة تري أن التعاقد مع أشرف بن شرقي سوف يجعل الفريق مطالبًا بدفع مقابل مادي لفريق الجزيرة الإماراتي، بالإضافة إلى عقد اللاعب الذي لن يقل عن مليون و500 ألف دولار في الموسم الواحد على الرغم من أن اللاعب كانت متاحة فكرة ضمه في نهاية الموسم في صفقة انتقال حر وقد يتسبب في أزمة داخل غرفة الملابس.

محمود الخطيب لجنة التخطيط الاهلى السويسري مارسيل كولر الكابتن هاني رمزي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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