حبس شخص يدير شبكة بث فضائية مشفرة بعين شمس

أمرت النيابة العامة بحبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإدارته وتوزيع وبث شبكة لبث القنوات الفضائية المشفرة دون ترخيص بعين شمس.



تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص وله معلومات جنائية، مقيم بمنطقة عين شمس؛ لإنشائه وإدارته شبكة لبث القنوات الفضائية المشفرة، وإعادة بثها وتوزيعها من داخل عقار دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية بالمخالفة للقانون.



وبالتفتيش عثر على 19 جهاز ريسيفر، و4 كروت لفك شفرات القنوات الفضائية وشاشة ولوحة ومفاتيح كمبيوتر، و2 كيسة كمبيوتر وكابينة لتجميع وتوزيع القنوات المشفرة ومكبر إشارة و2 جهاز سويتش، و2 وحدة تخزين فلاشة محمل عليهما ملفات للقنوات الفضائية.

واعترف بإدارة الشبكة لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة.