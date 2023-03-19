الأحد 19 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس شخص يدير شبكة بث فضائية مشفرة بعين شمس

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بحبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإدارته وتوزيع وبث شبكة لبث القنوات الفضائية المشفرة دون ترخيص بعين شمس.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص وله معلومات جنائية، مقيم بمنطقة عين شمس؛ لإنشائه وإدارته شبكة لبث القنوات الفضائية المشفرة، وإعادة بثها وتوزيعها من داخل عقار دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية بالمخالفة للقانون.

وبالتفتيش عثر على 19 جهاز ريسيفر، و4 كروت لفك شفرات القنوات الفضائية وشاشة ولوحة ومفاتيح كمبيوتر، و2 كيسة كمبيوتر وكابينة لتجميع وتوزيع القنوات المشفرة ومكبر إشارة و2 جهاز سويتش، و2 وحدة تخزين فلاشة محمل عليهما ملفات للقنوات الفضائية.

واعترف بإدارة الشبكة لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة.

النيابة العامة شبكة بث القنوات عين شمس

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

«البترول» توقع اتفاقيات جديدة لشركات تعدين عالمية خلال أيام

5 لاعبين أفارقة على طاولة كولر للاختيار بينهم فى الأهلى

قطع المياه لمدة 10 ساعات فى بعض المناطق بالجيزة

رد الجنسية المصرية لـ12 مواطنًا

«وحوي يا وحوي».. أشكال وأسعار فوانيس رمضان بمطروح 2023 (صور)

شرطة التموين تضبط 20 ألف صاروخ نارى بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عبدالوهاب.. ميلاد الأغنية العربية

جمال رشدي

ذكرى رحيل بابا العرب

د. بهي الدين مرسي

هل أنت فاعل أم مفعول به؟

كريم فرغلى

الضحك بالبوتوكس المغشوش

ماجد حبته

كتف فى كتف.. دائمًا وأبدًا

د. منى حلمى

نظرة مجتمعاتنا إلى التغيير

علي سعدة

بورسعيد تناشد الرئيس

د.كريمة الحفناوى

الصين.. والاتفاق السعودى الإيرانى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تستضيف اجتماعًا خماسيًا لدعم التهدئة بين فلسطين وإسرائيل.. اليوم

رئيس وزراء فلسطين: غياب المساءلة وراء تكرار الاحتلال لعمليات القتل

حزب الله يعلق على الاتفاق السعودى الإيرانى: نأمل أن تتفقا على معاداة إسرائيل