الأحد 19 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

قبل كلاسيكو الليلة.. هل يواصل بارسا تشافي فرض سيطرته على ريال مدريد؟

تشافي وأنشيلوتي
تشافي وأنشيلوتي

يحتضن ملعب “كامب نو” مساء اليوم الأحد، كلاسيكو الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة في قمة مباريات الجولة الـ 26 من عمر المسابقة.

 

وكان لقاء الدور الأول بين الفريقين شهد تفوق الريال بنتيجة 3-1، لكن كلاسيكو الليلة يدخل بشكل مختلف بعدما وسع البارسا الفارق إلى 9 نقاط قبل المواجهة.

 

تشافي هيرنانديز المدير الفني للبارسا يسعى لمواصلة سيطرته أمام ريال مدريد ومدربه كارلو أنشيلوتي في الفترة الأخيرة.

 

ولعب تشافي أمام ريال مدريد 5 مواجهات منذ توليه تدريب النادي الكتالوني، فاز في 3 وخسر 2 ولم يعرف التعادل طعم مبارياتهما.

 

لكن تشافي تفوق كليًا في أخر مواجهتين ضد الميرنجي حيث تفوق في نهائي كأس السوبر بنتيجة 3-1، في نصف نهائي كأس الملك بهدف نظيف.

 

ويسعى فريق برشلونة، تحت قيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، لمواصلة نغمة الانتصارات وتعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني ومحاولة حصد اللقب هذا الموسم 2022-2023، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

ويأمل فريق برشلونة في تحقيق الفوز الثالث على التوالي على غريمه ريال مدريد، حيث كان الانتصار الأول في نهائي كأس السوبر الإسباني، والانتصار الثاني في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

 

في المقابل، يرغب فريق ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل تقليص الفارق مع غريمه برشلونة ومحاولة الاقتراب من صدارة الدوري الإسباني. 

ويخوض فريق ريال مدريد مباراة اليوم تحت شعار "الثأر" من برشلونة ومصالحة الجماهير، بعد الهزيمتين المتتاليتين أمام غريمه الكتالوني.

ويتصدر فريق برشلونة حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، متفوقًا على غريمه ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 56 نقطة، أي بفارق 9 نقاط.

كلاسيكو الدوري الإسباني ريال مدريد برشلونة تشافي البارسا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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