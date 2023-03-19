المؤبد لمتهم بقتل شخص بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين حسن عبدالخالق قنديل، ومصطفى منصور غربى، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش، بالسجن المؤبد، لعامل، لاتهامه وآخرين سبق الحكم عليهم، بقتل شخص باستخدام أسلحة نارية وبيضاء، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 20098 لسنة 2021 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4457 لسنة 2021 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "محمد ع ع"، 25 سنة، عامل، و"محمد أ ع"، 20 سنة، عامل، و"محمد ع س"، 23 سنة، عامل، و"محمد ع ح"، 21 سنة، عامل، سبق الحكم عليهم بالقضية، و"أبو اليزيد أ ع"، 25 سنة، عامل، المتهم الحالى بالقضية، و"محمد خ ح"، 27 سنة، عامل، هارب، قتلوا المجنى عليه "محمود ج م"، عمدا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجنى عليه، وأعدوا لذلك الغرض سلاح نارى "فرد خرطوش"، وأسلحة بيضاء وأدوات "مطواة قرن غزال وسنج"، موضوع الاتهامات التالية، وتوجهوا إلى حيث أيقنوا مكان تواجد المجنى عليه، وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم الثانى صوبه عيارًا ناريًا، إلا أنه لم يصبه، وقام المتهمون الأول والثانى والخامس بالتعدى عليه بالضرب، محدثين به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التى أودت بحياته، قاصدين إزهاق روحه حال تواجد باقى المتهمين للشد من أزرهم على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاح نارى غير مششخن "فرد خرطوش"، بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا ذخيرة مما تستعمل على السلاح النارى موضوع الاتهام السابق بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجنى عليه "محمود ج م"، قاصدين ترويعه وتخويفه وفرض سطوتهم وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحارة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات "مطواة قرن غزال وسنج"، مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونى على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم الخامس أطلق عيار نارى من سلاح نارى داخل المدن على النحو المبين بالتحقيقات.