«يوسف» و«زياد» يحققان الرقم القياسى ويصعدان لبطولة العالم للسباحة البارالمبية بمانشيستر

حقق كلا من اللاعب يوسف محمد بوسه الرقم القياسى فى سباق ١٥٠ متر متنوع بزمن قدره 3:59:76 فى كأس العالم للسباحة من ذوى الإعاقة والتى تقام بمدينة شيفيلد الإنجليزية، كما حقق أيضا الرقم التأهيلي لبطولة العالم فى سباق ١٠٠ متر حره بزمن وقدره 2:15:32

وفى سباق 100 متر صدر، حطم اللاعب زياد هشام كحيل الرقم الإفريقى بزمن قدره 1:58:02 ويتأهل لبطولة العالم فى مانشيستر

كما حقق أيضا الرقم التأهيلي لبطولة العالم فى سباق ٢٠٠ متر حره بزمن و قدره 2:57:09



وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة، بأن منتخب مصر المشارك فى بطولة العالم تم إعداده جيدا وينتظر مزيد من تحطيم الأرقام القارية والدولية ليكون لاعبيه هم أول من يتأهل لكأس العالم بمدينة مانشيستر الإنجليزية.

وكانت بعثة المنتخب البارالمبي للسباحة وصلت منذ أيام إلى مدينة شيفيلد للمشاركة فى بطولة كأس العالم فى الفترة من 13 إلى 20 مارس والتى يشارك فيها 304 لاعبين ولاعبه يمثلون 35 دولة بالإضافة لعدد 111 لاعبا ولاعبة محليين من 72 نادى.

وتضم كلا من الدكتور أشرف العجيل عضو مجلس الإدارة رئيس البعثة، وعماد الدين عادل مدبولى مدرب وإدارى، والدكتور هاجد هانى العنتبلى طبيبا واللاعبون هم ملك حسين وأية الله أيمن وزياد هشام ويوسف محمد السيد.