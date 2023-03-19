الأحد 19 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمين عام «أوبك» يصل إلى العراق

هيثم الغيص
هيثم الغيص

قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، في بيان، إن الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط هيثم الغيص وصل إلى بغداد، في زيارة تستغرق يومين، بدعوة من نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني.

وأشار إلى البيان إلى أن جدول زيارة الامين لمنظمة أوبك، يتضمن اللقاء بعدد من المسؤولين في بغداد، اضافة الى زيارة بعض المواقع التاريخية، ومنها قاعة الشعب التي استضافت اول اجتماع تأسيسي للمنظمة عام 1960.

يذكر أنه في فبراير الماضي تمكن العراق من تحقيق إيرادات نفطية قيمتها 7 مليارات دولار في شهر إثر نجاحه في تصدير ما يزيد على 92 مليون برميل.

ومع ذلك، فإن حجم صادرات العراق من النفط يعد أقل مقارنة بشهر يناير الماضي  من ذات العام، لكن ارتفاعا في سعر الخام حافظ على الإيرادات.

العراق أوبك الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط وزارة النفط العراقية بغداد

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