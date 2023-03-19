الأحد 19 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شرطة التموين تضبط 20 ألف صاروخ نارى بالغربية

حبس
حبس

شنت مديرية التموين بالغربية، بالتنسيق مع شرطة التموين بمديرية الأمن، حملة تموينية لضبط المخالفين والخارجين على القانون.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1350 علبة عصير إنتاج بير السلم ومجهول المصدر، و2560 علبة مشروب بطعم الفواكه إنتاج بير سلم ومجهول المصدر، و768 كيس كريسبى إنتاج بير سلم مجهول المصدر، و4000 كيس لوليتا إنتاج بير سلم مجهول المصدر، و13824 كيس كريسبى كرة شيكولاتة إنتاج بير سلم مجهول المصدر، و2880 كيس بونبون ملون إنتاج بير سلم مجهول المصدر.

كما تم ضبط 864 كيس شيكولاتة بالحليب إنتاج بير سلم مجهول المصدر، و48 كيس لبان إنتاج بير سلم مجهول المصدر، و5760 قطعة لبان بير سلم مجهول المصدر، و20400 صاروخ نارى، ليكون إجمالى المضبوطات 32054 قطعة مواد غذائية، و20400 صاروخ ممنوع تداوله.

تم تحرير محاضر بالمخالفات، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مديرية التموين وكيل وزارة التموين كفر الزيات عصير مجهول المصدر

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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شرطة التموين تضبط 20 ألف صاروخ نارى بالغربية

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