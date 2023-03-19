الأحد 19 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الأرصاد» تحذر من منخفض جوى قادم من أوروبا (فيديو)

الطقس
الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد اليوم انخفاضا في درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية.

وكشفت غانم، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على فضائية "القناة الأولى المصرية"، عن أن الانخفاض في درجات الحرارة يرجع لتأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، مما يسبب تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والتي تحجب جزءا من أشعة الشمس.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة في مختلف محافظات الجمهورية

 

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة  الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، مشيرة إلى أن هناك نشاطًا للرياح اليوم وتتراوح سرعته ما بين 30 و40 كيلو مترًا على الساعة، مما يساعد على الإحساس بالبرودة في الليل.

وأشارت «غانم»، إلى أن هناك فرصًا لسقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية، والوجه البحري ومدن القناة وتمتد لبعض المناطق في القاهرة الكبرى وتكون على فترات متقطعة من اليوم.

 

 

الارصاد تحذر السحب المنخفضة الدكتورة منار غانم انخفاض في درجات الحرارة كتل هوائية منخفض جوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

اليوم.. الحكم على مرتضى منصور فى سب وقذف ممدوح عباس

اليوم.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 35 مليار جنيه

«أكلة فسيخ».. أهالي الإسكندرية يودعون الأسماك المملحة قبل رمضان

القاهرة الإخبارية: تركيا تستعد لانتخابات مصيرية قادمة

«تضامن النواب» تعقد جلسة استماع عن قضية الوعى اليوم

منظمة الصحة العالمية تدعو الصين لنشر المعلومات المتعلقة بأصل جائحة كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عبدالوهاب.. ميلاد الأغنية العربية

جمال رشدي

ذكرى رحيل بابا العرب

د. بهي الدين مرسي

هل أنت فاعل أم مفعول به؟

كريم فرغلى

الضحك بالبوتوكس المغشوش

ماجد حبته

كتف فى كتف.. دائمًا وأبدًا

د. منى حلمى

نظرة مجتمعاتنا إلى التغيير

علي سعدة

بورسعيد تناشد الرئيس

د.كريمة الحفناوى

الصين.. والاتفاق السعودى الإيرانى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: غياب المساءلة وراء تكرار الاحتلال لعمليات القتل

حزب الله يعلق على الاتفاق السعودى الإيرانى: نأمل أن تتفقا على معاداة إسرائيل

تفكيك شبكة لتهريب المخدرات بين إسرائيل وفرنسا وهولندا