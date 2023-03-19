«الأرصاد» تحذر من منخفض جوى قادم من أوروبا (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد اليوم انخفاضا في درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية.

وكشفت غانم، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على فضائية "القناة الأولى المصرية"، عن أن الانخفاض في درجات الحرارة يرجع لتأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، مما يسبب تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والتي تحجب جزءا من أشعة الشمس.

حالة الطقس ودرجات الحرارة في مختلف محافظات الجمهورية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، مشيرة إلى أن هناك نشاطًا للرياح اليوم وتتراوح سرعته ما بين 30 و40 كيلو مترًا على الساعة، مما يساعد على الإحساس بالبرودة في الليل.

وأشارت «غانم»، إلى أن هناك فرصًا لسقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية، والوجه البحري ومدن القناة وتمتد لبعض المناطق في القاهرة الكبرى وتكون على فترات متقطعة من اليوم.