الأحد 19 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

منظمة الصحة العالمية تدعو الصين لنشر المعلومات المتعلقة بأصل جائحة كورونا

كورونا
كورونا

حث مستشارو منظمة الصحة العالمية الصين، يوم السبت، على نشر كل المعلومات المتعلقة بأصل جائحة كورونا "كوفيد-19"،  بعد نشر نتائج جديدة لفترة وجيزة على قاعدة بيانات دولية تُستخدم لتتبع مسببات الأمراض.

وذكر بيان لمجموعة استشارية علمية تابعة لمنظمة الصحة العالمية، أن علماء صينيين نشروا في وقت سابق من هذا العام التسلسلات الجديدة لفيروس "سارس-كوف-2"، وكذلك البيانات الجينية الإضافية المستندة إلى عينات مأخوذة من سوق للحيوانات الحية في ووهان بالصين في عام 2020.

وأوضح البيان أن النتائج نُشرت لفترة وجيزة على قاعدة بيانات المبادرة العالمية لاقتسام بيانات إنفلونزا الطيور (جيسيد)، وهو ما سمح للباحثين في الدول الأخرى بالاطلاع عليها، وأشارت التسلسلات إلى أن كلاب من نوع الراكون كانت موجودة في السوق وربما أصيبت أيضا بفيروس كورونا مما يوفر دليلا جديدا في سلسلة الانتقال التي وصلت في النهاية إلى البشر.

وفرض المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية، منها قيودا على الوصول إلى المعلومات فيما بعد "على ما يبدو للسماح بمزيد من تحديثات البيانات".

وناقش مسؤولون من منظمة الصحة العالمية الأمر مع زملاء صينيين لهم، والذين أوضحوا أن البيانات الجديدة كان من المقرر استخدامها لتحديث نسخة مبدئية من دراسة في 2022. ويعتزم المركز الصيني إعادة تقديم الورقة إلى الدورية العلمية نيتشر للنشر، بحسب البيان.

ويقول مسؤولو منظمة الصحة العالمية إن هذه المعلومات، رغم أنها ليست قاطعة فإنها تمثل خيطا جديدا في التحقيق في أصول فيروس كورونا ويتيعن تقاسمها على الفور.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس يوم الجمعة “هذه البيانات لا تقدم إجابة نهائية على السؤال المتعلق بكيفية بدء الجائحة ولكن كل جزء من البيانات مهم لتقريبنا أكثر من تلك الإجابة، هذه البيانات كان يمكن، وكان لا بد من تقاسمها قبل ثلاث سنوات، نواصل دعوة الصين للتحلي بالشفافية في تبادل البيانات وإجراء التحقيقات اللازمة ومشاركة النتائج".

 

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الصحة العالمية: كورونا 2023 سيكون مثل الإنفلونزا

 

الصحة العالمية الصين كورونا كوفيد الأمراض المعلومات

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